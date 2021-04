El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) asumió su responsabilidad en su eliminación en la segunda sesión de calificación en el Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno al reconocer que le faltó "consistencia".

El madrileño saldrá undécimo en la carrera de este domingo, tras haberse dejado "2 ó 3 décimas por el camino". "No he hecho ni una vuelta buena. Me ha faltado consistencia", aseguró en declaraciones a DAZN.

Sainz expuso que todavía está "un poco verde", por lo que pidió tiempo para "seguir aprendiendo y acumulando kilómetros" con su Ferrari.

Su compañero, el monegasco Charles Leclerc, saldrá cuarto.

Fernando Alonso saldrá 15º

El español Fernando Alonso confía en remontar desde la decimoquinta posición de la parrilla de salida y "sumar algún puntillo" este domingo en el Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno, que se está disputando en Imola (Italia).

El piloto asturiano, dos veces campeón del mundo, explicó tras la sesión de calificación de este sábado que "el coche iba bien" y no ha tenido problemas, "pero la velocidad no está ahí".

"Ojalá podamos cambiar la balanza con respecto a Baréin y que el domingo podamos sumar algún puntillo", deseó Alonso en declaraciones a DAZN.