Hansi Flick dejará el Bayern de Múnich y todo apunta a que será el sucesor de Löw en la selección alemana

Hansi Flick, actual técnico del Bayern de Múnich, ha anunciado tras la victoria frente al Wolfsburgo que dejará el banquillo bávaro a final de temporada, con un anuncio sorprendente para la prensa alemana. El entrenador capaz de igualar la hazaña del Barça de Guardiola ganando los seis títulos en una misma temporada ha decidido poner fin a su ciclo como entrenador del Bayern a final de la campaña, sin saber con exactitud los motivos de su marcha ya que no ha resuelto la incógnita sobre cuál será su destino.

Así lo anunció: "Quiero dar por terminado mi contrato. Se lo he dicho a los jugadores. Querían que se enterasen por mí. Mi futuro no está nada claro. Las últimas semanas no han sido fáciles para mí. Claro que el puesto de seleccionador es una opción", admitió Flick.

Como posibles motivos de su marcha aparecen dos con mucha fuerza en la prensa del país teutón: sus roces constantes en los últimos meses con el director deportivo del club, Hasan Salihamidžić, acerca de la confección de la plantilla que hicieron públicos ante los medios y el relevo en la selección alemana tras la marcha del eterno Joachin Löw, tras más de una década al frente de la Mannschaft.

Sí que es oficial que la Federación alemana ha contactado con Flick para ser el sucesor de Löw tras compartir con él varios años en el banquillo de la selección, y todo apunta a que será él el nuevo seleccionador de Alemania.