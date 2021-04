"No quería que amaneciera": Paz Padilla se rompe en 'Got Talent' con una actuación que le recuerda a su marido

La joven cantante de 16 años, Elsa Toronda, ha dejado desolada a Paz Padilla tras interpretar 'Al alba' de Luis Eduardo Aute en la tercera semifinal de Got Talent. Mientras que la concursante cantaba, Paz se echaba las manos a la cara y no podía contener la emoción al recordar a su marido Antonio Juan Vidal, fallecido en julio de 2020.

"¿Sabes cuántas veces he llorado porque no quería que amaneciera; porque no quería que se fuera mi amor?", decía Paz emocionada. Además, añadía: "Esto es lo que tiene la música, que te conecta con el amor. La humorista ha asegurado que sus lágrimas no son de tristeza. "Hoy lloro de amor", explicaba.

.@pazpadilla: "¿Sabes cuántas veces he llorado por las noches porque no quería que amaneciera, porque no quería que se fuera mi amor?" #GotTalent13 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/TzRblzBuMX — Got Talent España (@GotTalentES) April 16, 2021

El apoyo de sus compañeros

Su compañera Edurne la ha abrazado durante la actuación para consolarla, un gesto que no ha pasado desapercibido para los espectadores. Dani Martínez hacía lo mismo. Por su parte, Risto también ha tenido palabras positivas para la cantante: "Embelleces todo lo que tocas".

Paz llorando y los demás apoyándola, especialmente edurne me hizo llorar a mi también, que buenos amigos tiene ❤️ #GotTalent13 — ‧₊ ⤹ ︶꒷꒦・Xenia #Edurnista ・˚₊ ┊꒰꒰ 🌙 ꒱꒱ ₊˚๑ (@XeniaEdurnista) April 16, 2021

Sonrisas y lágrimas

No todo han sido llantos para Paz Padilla en la tercera semifinal de Got Talent. La actriz que da vida a Chusa en La que se avecina ha protagonizado los momentos más divertidos del programa. Uno de ellos ha tenido lugar tras la actuación de Ana Crimán con su arpa. Paz cogió en brazos el instrumento ante la insólita mirada de la concursante, que expresaba miedo con letras mayúsculas.

Otro momento icónico llegaba cuando la gaditana decidía subirse a las telas del dúo acrobático 'Tela marinera'. Una vez más, Paz ha demostrado que es una pieza clave para el programa de Telecinco. Con ella la emoción y risas están aseguradas.