Messi y Cristiano fichan por el Betis y otros memes que triunfan en redes tras el anuncio de la Superliga

Hace apenas unas horas, doce clubes punteros de Europa entre los que se encuentran algunos de la liga española como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid anunciaban la creación de la Superliga Europea. Todo ello a través de un comunicado mediante el que explicaban su intención de crear una competición alternativa al nuevo formato de la Champions League que presentará este lunes la UEFA.

Una competición, en la que participarán un total de 20 clubes, que se jugará entre semana para no afectar así a las ligas nacionales. Tras el revuelo generado en los medios de comunicación, la FIFA expresaba su desaprobación a una "liga separatista europea cerrada" y anunciaba medidas para evitar este movimiento: "Los clubes en cuestión no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales".

Las redes auguran un Betis campeón de Europa

En cuestión de minutos, las redes se llenaban de todo tipo de memes y reacciones a la nueva era del fútbol. Después de que la FIFA asegurara que los jugadores que participen en dicha Superliga no podrán representar a sus selecciones, muchas han sido las personas que se han imaginado fichajes que a día de hoy parecen lejos de realizarse. Entre ellos Ibai Llanos, quien contempla una dupla letal en el Betis formada por Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Y es que, una vez más, el Betis ha vuelto a coronarse el rey de los memes.

alguien me puede confirmar si esta imagen es real después de haberse anunciado la superliga pic.twitter.com/mvmW9kXmux — Ibai (@IbaiLlanos) April 18, 2021

Mientras que algunos opinan que este movimiento acerca al Betis a la conquista de Europa, otros denuncian que les parece lamentable que el equipo sevillano no se encuentre entre los fundadores de la Superliga. Es el caso del creador de contenido Jordi Wild, quien asegura que no mostrará su apoyo a este nuevo formato hasta que el Betis no forme parte del mismo: "Si la Superliga no tiene al Betis como equipo fundador, que no cuenten conmigo". De hecho, ya hay quienes piensan en la victoria del Betis en Champions League.

Si la Superliga no tiene al Betis como equipo fundador, que no cuenten conmigo. — Jordi Wild (@JordiWild) April 19, 2021 Yo en 2050 explicando a mi hijo porque el betis tiene 3 champions y el atleti 0:#SuperLeague #Superliga

pic.twitter.com/r3C9eU0Y2Z — D (@dodofcb_) April 19, 2021 yo no se que es la superliga, yo solo se que ahora el Betis puede entrar en la Champions — hotmeils (@hotmeils_) April 18, 2021

El Leganés confirma que no participará en la Superliga

Tras el comunicado de los distintos clubes, el Leganés ha confirmado a través de las redes sociales que no será uno de los miembros fundadores de esta nueva competición: "El C.D. Leganés rechaza participar en la Superliga. Por favor. No insistan. Mañana tenemos un partido muy importante". Por lo tanto, el equipo madrileño opta por participar en otras competiciones como la Champions League antes que dar el salto a la Superliga.

📃COMUNICADO OFICIAL I El C.D. Leganés rechaza participar en la Superliga.



Por favor. No insistan. Mañana tenemos un partido muy importante #LeganésPonferradina Gracias. pic.twitter.com/JBrbBYmokA — C.D. Leganés (@CDLeganes) April 18, 2021

Una nueva competición que muchos han comparado con una guerra de billetes entre multimillonarios. Según recogen algunos usuarios y usuarias de Twitter, algunos equipos como el Arsenal o la Juventus podrían aprovechar su doble identidad en el mundo de los videojuegos para poder saltarse la restricción. Mientras que Arsenal podría jugar haciéndose pasar por el North London, la Juventus podría hacer lo propio con el Piamonte.

FIFA: Arsenal vos no podés jugar la champions porque jugas la superliga

Noo, yo no soy el Arsenal, mi nombre es North London pic.twitter.com/aYN010QAYU — ESTAROSSA (@estarossawtf) April 19, 2021 FIFA: Juventus no podrás jugar la Champions League porque jugarás la superliga



-Noo, yo no soy la Juventus, mi nombre es Piemonte Calcio #Superliga #Fifa #Uefa pic.twitter.com/lBA2CXnpPa — Rafael Røcha 👁33 (@rafa_pr13) April 19, 2021

De esta manera, y si ninguno de estos equipos puede participar en la competición, el PSG podría convertirse en uno de los grandes aspirantes a llevarse la ansiada Champions League. Así lo recogen las redes, donde cada vez son más las personas que buscan finales de ensueño que enfrentan a equipos como el Betis, el Eibar o el West Ham para hacerse con el control de Europa durante los próximos años.