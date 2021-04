El Gobierno español asegura que va a escuchar "a todos los actores" del fútbol para buscar una solución al conflicto que se ha abierto con la creación de una Superliga europea por parte de grandes clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

Así lo ha asegurado este lunes el ministro de Cultura y Deportes José Manuel Rodríguez Uribes, que ha manifestado su intención de conversar sobre la situación con el presidente de la Liga, el de la Federación y el de la UEFA, así como los dirigentes de los clubes que se han sumado a esta iniciativa. "Nuestra preocupación es que la Liga no se devalúe y que haya un acuerdo", ha señalado.

En su opinión, no puede haber planteamientos "de choque de trenes". Y tampoco se pueden perder los "valores del deporte" como derecho, lo que hace que uno de los objetivos del Gobierno sea "proteger a los clubes más modestos". En su opinión, hay que intentar que una competición como la que se ha planteado "no afecte o afecte bien" a clubes como los de Segunda o Tercera División, a los que no se puede "invisibilizar".