El Gobierno acepta que las pensiones ganen poder de compra cuando bajen los precios

La última reunión técnica sobre pensiones entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los negociadores de la patronal y de los sindicatos registra una novedad significativa en materia de revalorización: según fuentes de la negociación, el Gobierno está dispuesto a abandonar su idea de que las pensiones que ganen poder adquisitivo a consecuencia de una bajada de los precios compensen a lo largo de los tres años siguientes esa subida del poder de compra con una revalorización más baja de lo que marque el IPC.

Así, el ministerio da marcha atrás respecto al enfoque presentado la semana pasada por el titular del departamento ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. En aquella intervención, José Luis Escrivá planteó la propuesta del ministerio sobre el mecanismo de revalorización anual que ha de actualizar cada año las pensiones: subida igual a la del IPC del año anterior, aunque los años de IPC negativo (en el que las pensiones ganan poder adquisitivo aunque no suban) se compensarían a lo largo de los tres años siguientes, para que las subidas no se desboquen. Tras la intervención del ministro, los sindicatos dejaron claro que esa segunda parte de la fórmula no les gustaba; la rectificación del ministerio en la mesa de negociación sería pues un avance desde la óptica de CCOO y UGT.

Las mismas fuentes dicen en todo caso que el diálogo continuará en las próximas semanas, porque siguen las diferencias en otros aspectos de la reforma planteada por el ministro, como en lo referido a jubilación anticipada y pensiones máximas.