"No haremos vida normal": el contundente aviso de Rafael Bengoa sobre la COVID-19 de cara a otoño

Hace apenas unos días, el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, auguraba, en una entrevista para el diario El Mundo, que la sociedad europea podría ir volviendo poco a poco a la normalidad de cara al próximo otoño. Después de ver el avance del ritmo de vacunación en el viejo continente, Bourla se mostraba optimista y explicaba que podríamos ir recuperando la antigua normalidad a partir del próximo mes de septiembre a pesar de que tendríamos que vacunarnos cada año.

Desde entonces, han sido muchas las personas que se han pronunciado sobre estas declaraciones. Entre ellas el asesor internacional en Políticas de Salud, Rafael Bengoa, quien se ha desmarcado de la opinión de Bourla en el programa Liarla Pardo asegurando que todavía queda un largo camino por recorrer para volver a la tan ansiada normalidad. Y es que, a pesar de que alcancemos la inmunidad de rebaño para entonces, no habremos terminado con la enfermedad tal y como nos gustaría.

"No vamos a tener una población 100% vulnerable pero seguirá habiendo brotes"

Después de que Cristina Prado le hablara sobre las declaraciones del director ejecutivo de Pzifer, Bengoa ha considerado que en España no llegaremos a la normalidad para entonces: "Vida normal es mucho decir. El virus se va a quedar con nosotros de forma endémica, pero no vamos a tener vida normal. Vamos a tener la enfermedad bajo control a final del año pero, en otoño, tendremos vacunados del 70 al 75% de la población y, por consiguiente, inmunidad de rebaño".

Sin embargo, Bengoa aclara que seguiremos teniendo un 25% de la población que no estará vacunada contra la COVID-19: "No vamos a tener una población 100% vulnerable, pero seguirá habiendo brotes". Por todo ello, y ahora más que nunca, Bengoa pide a los distintos organismos que se haga un registro de la enfermedad mucho más exhaustivo: "Vamos a tener que rastrear, testear y aislar para que la enfermedad no se nos vaya de las manos en un municipio o un evento en concreto".

¿Cuándo alcanzaremos la inmunidad de rebaño?

Conseguir la inmunidad de rebaño es una de las claves para acabar con pandemias como la COVID-19. Dado que a día de hoy es imposible vacunar a toda la población puesto que no hay dosis para todo el mundo, los gobiernos de los distintos países tratan de alcanzar este estado con el objetivo de volver próximamente a la tan ansiada normalidad. Y es que, cuando un número suficiente de personas están protegidas frente a una determinada infección, actúan como cortafuegos para los que no están protegidos.

En caso de que gran parte de la población supere la enfermedad o reciba la vacuna contra la misma, esta comenzará a debilitarse ante la imposibilidad de propagarse con rapidez por el mundo. Algo que ya ha comenzado a notarse en las residencias, donde el número tanto de contagios como de fallecidos por el nuevo brote de coronavirus ha descendido notablemente en los dos últimos meses. Por esa misma razón, todos los gobiernos trabajan a destajo para alcanzar este estado que nos permita volver a la normalidad. ¿Y cuándo llegará a España? Según recoge la plataforma Time to Herd, todo dependerá de cómo avance tanto la enfermedad como el proceso de vacunación en nuestro país. Sin embargo, y si tenemos en cuenta los últimos datos facilitados por el Gobierno, conseguiremos la inmunidad de rebaño dentro de 177 días.