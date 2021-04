Fernando Simón: "El efecto que esperábamos tras la Semana Santa no se está produciendo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido este lunes en rueda prensa para valorar la evolución de la pandemia de COVID-19 y el plan de vacunación en España, y ha asegurado que, aparentemente, "el incremento de casos se ha estabilizado", por lo que "el efecto que esperábamos tras la Semana Santa no se está produciendo".

"Creo que tenemos que estar satisfechos. No parece que esta cuarta ola vaya a acercarse a lo que observamos en el segunda y en la tercera, y eso se debe a tres cosas: las medidas de prevención que dependen de cada uno de nosotros, las medidas que establecen las autoridades públicas, y el aumento de la vacunación", ha asegurado.

Según los datos publicados por Sanidad, la incidencia acumulada en España ha subido este lunes otros 17 puntos, hasta los 230. Andalucía, Cataluña y Aragón, de hecho, han alcanzado ya la franja de "riesgo extremo", en la que ya estaban otras dos comunidades —Navarra y Madrid— además de Ceuta y Melilla.

"No podemos bajar la guardia, pero podemos estar satisfechos de que el trabajo que hacemos tiene, hasta cierto punto, su recompensa", ha añadido. "El problema es que la bajada en la ocupación hospitalaria se nota después. No creemos que el pico se alcance antes de fin de mes".

La pandemia entra en campaña

Simón también ha respondido a las declaraciones de Ayuso en las que afirmaba que si de ella dependiera, "el 100% de la gente en Madrid ya estaría protegida". El director del CCAES ha asegurado que "no se podía haber vacunado al 100% de la población porque no hay vacunas para todos. Hay que distinguir lo que son deseos o hipótesis".

"Que acabe el estado de alarma no significa que acaben las medidas de protección personal o las restricciones de movilidad", ha asegurado el director del CCAES. "No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Son temas diferentes y se pueden aplicar otras muchas medidas de ámbito local".

Preguntado por la fiabilidad de los datos de mortalidad por COVID en la Comunidad de Madrid, Simón ha asegurado que todos los datos están disponibles en la web del Ministerio de Sanidad, evitando comentar declaraciones concretas: "Están tratando de meterme en la campaña electoral y tengo que tener cuidado".

El director del CCAES, de todas formas, ha insistido en que los datos de todas las CCAA son fiables, matizando que, a lo largo de la pandemia, en la Comunidad de Madrid se ha detectado un 22% menos que el promedio nacional de toda España.

"Si Madrid tiene un 35% más de casos, ha tenido también un 35% más de fallecidos. Pero eso lo sabemos desde el principio. Me llama la atención que esto solo interese en momento concretos [en referencia a los procesos electorales]. No me gusta que tratemos de centrar los problemas en un momento concreto".

Preguntado por el festival taurino que Madrid acogerá en mayo, Simón ha recordado que las medidas recomendadas son siempre "para eventos multitudinarios", en general. "Que sea un tipo de evento u otro, no me interesa. Ahora bien, el documento de actuaciones establece que la recomendación en nivel 4 es no celebrar eventos multitudinarios. Depende de las CCAA cómo aplicarlo".

Política de vacunación y certificado verde digital

Preguntado por la idoneidad de espaciar más las dosis de Pfizer, Simón ha asegurado que la medida se está analizando en la Comisión de Salud Pública y ha añadido que "durante toda la pandemia hemos intentado adelantarnos a las decisiones y acabamos dando informaciones contradictorias que al final acaban haciendo más mal que bien", por lo que ha preferido no dar su opinión. El director del CCAES también ha señalado que la actuación con las vacunas de AstraZeneca dependerá también de estudios que ya están en marcha.

Al plantearle una pregunta sobre la vacuna de Janssen, Simón ha recordado que "no nos debemos a las decisiones de la FDA [de EEUU]", pero ha asegurado que, dependiendo de qué conclusiones se saquen en la Ponencia de Vacunas, se empezará a administrar en cuanto las autoridades europeas lo autoricen.

Sobre el certificado verde digital, Simón ha insistido en que "hay que tener cuidado con la interpretación de los posibles derechos" de los que pueda gozar la gente que ya esté vacunada, pero ha matizado que habrá que verlo cuando entre en vigor porque, en ese momento, según ha dicho, el porcentaje de población inmunizada será mucho más alto. "A nivel nacional se puede plantear su uso en determinadas circunstancias", ha reconocido.

Preguntado sobre la posibilidad de que un ciudadano europeo esté vacunado con un fármaco no aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, Simón ha reconocido que es un asunto que aún hay que debatir: "Tenemos que tener cuidado y aplicar medidas con sentido de la justicia".