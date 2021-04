Un audio de 40 segundos desenmascara la verdadera propuesta de Vox de bajar el IRPF "a todos" en Madrid

El pasado domingo el canal Negocios Tv emitió un debate económico sobre las elecciones madrileñas. En representación de Vox, acudió el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que defendió una de las medidas estrella de su programa para el 4-M: "En la Comunidad de Madrid se va a bajar medio punto el IRPF para todos, sea cual sea su escala. Ya está progresivamente incrementada y se va a hacer porque es algo que va en el programa de Vox, porque es algo que se ha pactado con el PP y que se ha aceptado", señalaba.

Poco después, el diputado socialista de la Asamblea de Madrid y alcalde de Soto del Real, Juan Lobato —que también es técnico de Hacienda— desmontaba la propuesta electoral de Vox con datos: "En Madrid hay muchísimos madrileños que cobran menos de 12.000 euros, en concreto un 30%, a los cuales esta reforma baja cero euros. También en Madrid hay mucha gente que gana menos de 30.000, en concreto otro 40%, a los cuales esta rebaja fiscal les baja 5 euros al mes. Y también hay mucha gente (un 22-23%) que gana hasta 60.000 euros a los cuales baja 11 euros al mes. Sin embargo, al otro 7% su reforma les baja hasta 4.500 euros. Esta es la reforma que plantean". Escasos 40 segundos que bastaban para dejar claro a quién beneficia esta medida.

Vox, que cuenta con un único programa electoral para todo el país, dedica un punto a la reducción de impuestos: "En Vox pensamos que hay que pagar impuestos, pero sólo los necesarios para garantizar unos servicios públicos de calidad", comienza anunciando la formación. Considera que "las figuras fiscales actuales desincentivan claramente el esfuerzo de los trabajadores, autónomos y empresarios, y son una escollo al libre intercambio de bienes y servicios". Una de las medidas concretas que se especifican es la reducción del IRPF "para el 96% de los contribuyentes y para el 100% de los pagadores por rentas del trabajo", unos porcentajes que parecen una gran bajada general para todos pero que en realidad, como demuestra Lobato, solo afecta de forma significativa a un número reducido de la población.

El tema de los impuestos es uno de los que hace bandera Vox y el diputado Espinosa de los Monteros traslada esa idea de bajada generalizada de forma reiterada en el Congreso de los Diputados, así como en otros foros. Cuando le pregunta al Gobierno sobre impuestos y la reforma fiscal que plantean, el Ejecutivo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza, responden de forma reiterada lo mismo: "No va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora". Una respuesta que no convencer al partido de ultraderecha, que considera que "en el momento en el que los españoles están peor" el Gobierno está amenazando con tasas e impuestos nuevos: "Ustedes estan amenazando a los trabajadores", repite Espinosa de los Monteros en el Congreso, que pide que el Ejecutivo vuelva a "la senda de la moderación y no se deje arrastrar por los radicales".