"Yo no quiero esto": el troleo de David Broncano a Marina Salas en 'La Resistencia' que ha acabado en chantaje

La actriz Marina Salas ha acudido este martes a La Resistencia de Movistar + para presentar la obra de teatro La casa de Bernarda Alba. Sin embargo, y como viene siendo habitual en el programa presentado por David Broncano, han terminado hablando sobre todo tipo de temas. Entre ellos, el hecho de que la actriz lleve varios años sin utilizar su cuenta de Twitter o que no haya renovado el dominio de su página web en mucho tiempo.

Al comprobar que no había renovado el dominio en mucho tiempo, y dado que estaba libre, el equipo de La Resistencia se ha quedado con él. De esta manera, todas aquellas personas que se metan en la página web de la artista se encontrarán con el contenido que el equipo del programa crea conveniente. En caso de que accedas ahora mismo a Marinasalasoficial.com, podrás ver una fotografía de Grison hablando por teléfono móvil. Si por el contrario acudes a Marinasalasoficial.es, podrás ver una imagen de Blanca Suárez mediante la que pide que, en caso de no estar disponible para algún proyecto, que contacten con Marina Salas.

La Resistencia se hace con los dominios de Marina Salas

Después de ver cómo el equipo del programa le había robado el dominio, Marina Salas ha mostrado su indignación con el presentador del programa. Más aún cuando este le ha enseñado que, si cualquier persona accedía a marinasalasoficial.net, podría acceder a un repositorio desde el que te puedes descargar las series y películas de la artista de forma ilegal. A pesar de que luego ha resultado ser una simple imagen, la actriz no lo ha sabido hasta después de la grabación.

Puede que sea mi imagen favorita de la temporada. #LaResistencia pic.twitter.com/DRTg2D9FPr — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) April 19, 2021

Tras ver por primera vez esta página web, la actriz ha reconocido que no le gustaba nada. Todo ello porque los responsables de la imagen la han otorgado una esencia de página web creada en 2004 que llamaba mucho la atención. Desde unos títulos de lo más llamativos hasta unas fotografías pixeladas y un chat en directo que parece impensable en las páginas actuales: "No es nada sugerente, no estimula, es como una página de publicidad barata".

El chantaje de David Broncano a Marina Salas a cambio de sus dominios: "Te lo vendo por 5.000 euros"

Pero, lejos de borrar el contenido del dominio, David Broncano le ha hecho un chantaje a cambio de recuperar su página web. Mientras que Marina Salas ha denunciado que no quiere una página web de estas características, el presentador le ha explicado que tiene que ser más rápida y que tiene que comprar el dominio antes de que terceras personas se hagan con él: "Te lo vendo por 5.000 euros".

Sin embargo, la actriz reconoce que no iba a pagar dicha cantidad por sus dominios. Por esa misma razón, y si cualquier persona decide visitar cualquiera de las tres páginas web asociadas a la actriz, se encontrarán con estas tres imágenes.