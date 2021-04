"¿Puedes escuchar este sonido?": la magia detrás del audio viral que determina la edad de tu oído

Hace ya varios años, concretamente en el 2006, la empresa británica Compound Security desarrollaba un tono que no era apto para todos los públicos. Mientras que la gente joven escuchaba un sonido que podía llegar a ser incluso molesto de lo incisivo que era, aquellas de edades más avanzadas eran incapaz de escucharlo. Sin embargo, este no se hacía tan popular porque por aquel entonces no existían plataformas como WhatsApp, por lo que enviarse este sonido de teléfono en teléfono era mucho más complicado.

No obstante, los tiempos han cambiado. Varias décadas más tarde, las redes sociales y plataformas de mensajería nos permiten que cualquier audio se haga viral. Y es lo que ha pasado con el considerado como 'tono mosquito'. Quince años después de aquella primera experiencia, las redes han recuperado este tipo de sonidos para poner a prueba a los más jóvenes. Todo ello a través de plataformas como Instagram o WhatsApp, donde son cada vez más las personas que reciben un vídeo en el que les invitan a enfrentarse al reto.

¿Puedes escuchar el sonido?

En primer lugar, las protagonistas del vídeo nos explican que tan solo las personas menores de 25 años pueden escuchar este sonido. A continuación, el vídeo reproduce el tono mosquito y graban su reacción. Mientras que la más mayor reconoce que no ha escuchado nada, la pequeña no da crédito porque ella lo escucha con facilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque ha sido desarrollado en una frecuencia alta.

Según explicaba la compañía, el tono comienza a ser inaudible a medida que se pierde audición. Un fenómeno, conocido como presbiacusia, que nos impide escuchar ciertas frecuencias con el paso del tiempo. Por esa misma razón, y a pesar de que la más joven de las dos personas pueda escuchar el sonido sin ningún problema, la mayor es incapaz de escuchar nada. Sin embargo, no es cierto que dejes de escuchar ese sonido a una determinada edad.

La pérdida de audición es gradual y depende de la persona

A pesar de que el vídeo en cuestión afirma que es un sonido que tan solo puede escucharse si tienes menos de 25 años, no tiene por qué ser así. La pérdida de audición es gradual y depende siempre de la persona. Según explicaban los responsables de esta investigación, el 'tono mosquito' tiene una frecuencia de 17 kilohertzios.

Mientras tanto, el oído de una persona que no haya sufrido ningún tipo de desgaste debería escuchar desde los 20 hz a los 20khz. Por lo tanto, todo dependerá del tono que perciba el oído de cara persona. Por esa misma razón, se puede dar el caso de que una persona deje de escuchar el tono con 18 años y que otra de 40 lo siga escuchando. Todo depende de la degradación del oído.