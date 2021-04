¿Te salen granos con la mascarilla? La solución definitiva para acabar con ellos

Hace ya un año que el uso de las mascarillas para protegerse contra la COVID-19 se hacía obligatorio, y aunque esta sea la mejor opción para controlar la pandemia, muchas personas han sufrido en su piel la descamación o aparición de acné que pueden producir si no se siguen una serie de rutinas de limpieza y de hábitos.

El farmacéutico Álvaro Fernández, quien se ha hecho muy famoso en redes sociales como TikTok por la divulgación que hace de temas relacionados con su especialidad, ha ofrecido algunos consejos para evitar estos problemas en una entrevista en Twitch, donde ha hablado de otras muchas recomendaciones relacionadas con medicamentos y otros asuntos de salud.

La importancia de una rutina facial para evitar las bacterias

El farmacéutico asegura que es normal que ocurra esto, ya que "se genera un ambiente húmedo que es perfecto para las bacterias que pueden producir esos granitos". Por eso, una de las recomendaciones más destacadas en sin duda la limpieza facial. Si se utiliza un buen limpiador y una crema hidratante para la piel en una rutina diaria, estos problemas se reducen considerablemente.

Además, Fernández explica que no hay que utiliza cualquier crema, es más, "hacer una rutina facial general es imposible". En este sentido, recomienda acudir a un dermatólogo o especialista para que examine cual es tu tipo de piel, ya sea grasa, seca o mixta, y preguntar en la farmacia en base a estos factores por el que mejor vaya a funcionar con tu piel. Utilizar cualquier crema también es un error.

La solución definitiva: combinar mascarillas

Otro de los tips que recomienda en cuanto al uso de cremas es que se utilice una de textura ligera, que serán las que más ayuden a combatir tanto el acné como la descamación que producen estas protecciones sanitarias. El famoso farmacéutico y TikToker, que tiene alguna publicación hablando sobre este asunto, ha subrayado también la importancia de utilizar la protección solar después de la rutina facial, porque "aunque no te lo parezca, hay sol todo el año".

Pero sin duda, la clave que ha ofrecido Fernández y que puede ser la solución definitiva a este problema cutáneo es "cambiar la mascarilla con frecuencia" y no se refiere al tiempo límite que puede tener una mascarilla para proteger, sino a combinar diferentes tipos de mascarilla cada día, como pueden ser las de tela, con las FPP2 o las quirúrgicas. "Si tienes varios modelos de mascarilla y vas cambiándolas rozarán en sitios diferentes y no se irritarán tanto" ha explicado el farmacéutico.

Su reacción a la vehemente noticia de las mascarillas con bichos

En cuanto al tema de las mascarillas, Fernández se ha pronunciado también frente al bulo que corrió por las redes sociales y por internet de que las mascarillas contenían bichos dentro de sus tejidos. Algunas teorías, como ha contado, incluso iban más allá y aseguraban que se trataba de nanotecnología que pretendía el control de la sociedad. "Me escribió una chica y me dijo que lo argumentara científicamente" ha contado sorprendido, ya que cree que hay algunos temas vehementes como este que no necesitan argumentarse con datos científicos porque caen por su propio peso

Además, ha mencionado a algunas personas, que también ejercen una labor de divulgación científica y sanitaria en redes sociales, y que cuando este bulo corrió se encargaron de analizar las mascarillas en el microscopio para comprobar que esto era falso y que solo se trataban de las fibras de la propia mascarilla. "Es que si eso se usara sería carísimo" ha bromeado el farmacéutico.