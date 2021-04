Nunca más volverás a tirar los posos del café: estos son los mejores consejos para reutilizarlo

El café es una de las bebidas más populares alrededor del mundo, y el compañero perfecto en el día a día de muchas personas. Aunque los beneficios que tiene el café como bebida son bastante conocidos, los usos que se le puede dar a los posos que quedan tras su elaboración son todavía un enigma para muchos de los amantes de este estimulante.

Abono para las plantas, un exfoliante corporal o como eliminador de olores, los beneficios y los usos alternativos que se le pueden dar a los restos que quedan tras hacer el café en la cafetera son muchos más de los que imaginas. Sobre todo te sorprenderán cuando compruebes el resultado. ¿Te atreves a probarlo?

Las ventajas de conservar los posos del café

El olor y el sabor del café son amados por muchas personas alrededor del mundo. Sus beneficios radican en la estimulación que produce y en sus componentes y antioxidantes, que lo hacen la bebida perfecta para mantenerte alerta, activarte para comenzar el día o como un potenciador para quemar grasa antes de hacer ejercicio. Aunque en grandes cantidades, y depende para que tipo de personas, puede llegar a producir insomnio y taquicardias, por lo que no es recomendable en exceso, ni en determinados casos.

Sin embargo, los beneficios que guardan sus restos pueden convertirse en tu aliado perfecto para ayudarte en el hogar o en tus rutinas de belleza, y de la forma más natural posible. Para ello, podrás guardar los posos que queden en un bote o cualquier tipo de recipiente e ir utilizándolo cuando lo necesites.

1. Exfoliante para cuerpo y manos

Este es uno de los trucos más conocidos que existen y que seguramente hayas escuchado alguna vez. De hecho, muchas marcas de cosméticos utilizan muchos de sus principios en sus productos. Para su uso en el cuerpo, habrá que aplicarle unas gotas de aceite de oliva, para reducir su agresividad con la piel y facilitar la hidratación. Aplicar este exfoliante una vez por semana ayudará a que nuestra piel luzca más suave e hidratada.

También es un gran aliado contra la celulitis, gracias a la cafeína, que ayuda a la metabolización de la grasa. Al igual que en el anterior caso se deben realizar movimientos circulares a modo de masaje y aclarar.

2. Abono para las plantas

En este caso habrá que esperar a que los posos estén completamente secos, a no ser que su uso vaya destinado a hongos o setas. Si se utilizan como abono para las plantas mejorará su drenaje, y su alto contenido en fósforo, magnesio y potasio enriquecerán la tierra donde crece. Sobre todo es el perfecto fertilizante de flores como las hortensias, ya que ayuda a potenciar su color.

3. Eliminar olores de la nevera o armarios

Si estás cansado ya de los olores de tu nevera y no hay ningún truco con el que consigas acabar con ellos es porque todavía no lo has intentado con los posos de café. Actúan como una esponja que absorberá todos los olores fuertes e indeseables de tu nevera. También para los armarios de la cocina puedes aplicar un poco en un pequeño recipiente y dejarlo destapado.

Otro de sus usos como eliminador de olores es usarlo en las manos, cuando ni el jabón logra terminar con fuertes olores como el de ciertos pescados o la cebolla. Frotar las manos con los restos del café y listo.

Una buena noticia para aquellos que vivan en zonas más húmedas y que tengan que enfrentarse a fuertes olores de tuberías es que también funciona contra ellos. Pero en este caso habrá que llevar a hervir los restos del café para que actúen como buen desatascador.

4. Repelente de insectos

Igual que ocurre con las personas, también hay ciertos insectos y animales a los que no les gusta el olor al café. Si sufres en tu jardín de plagas de hormigas y no te gusta utilizar repelentes químicos, los posos del café son la mejor alternativa para ahuyentarlas. Para ello solo tendrás que esparcirlo por las zonas afectadas.

Tus mascotas también se pueden beneficiar de las ventajas que tienen estos restos, ya que actúa como un buen repelente de pulgas. Cuando termines de bañar a tu mascota puedes reducir su aparición exfoliándolo con los posos.

5. Abrillantador de muebles y sartenes

Así como lo lees, utilizar los restos de tu cafetera como aliado frente a la pérdida del brillo de tus muebles de madera es de sus mejores reutilizaciones, y sin necesidad de utilizar productos agresivos o químicos. Cuando los posos estén fríos los puedes pasar por la superficie de la madera con la ayuda de un trapo, y con la ayuda de otro retira los restos que se queden. Notarás mucho más brillantes tus muebles, incluso notarás que puede reducir los arañazos.

También puedes usar la misma técnica por encima de la encimera para que quede brillante. Y otra de sus ventajas es para abrillantar sartenes y ollas, ya que en relación con el truco anterior, las puede dejar con un aspecto más renovador.

Ahora que ya sabes algunos de los beneficios que guardan los posos del café, puedes conservarlos y utilizarlos para tu día a día.