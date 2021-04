Monedero se ratifica en su declaración acusado de injurias: "La querella de Vox busca silenciarnos"

El exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha acudido este jueves a declarar como investigado al Juzgado de Instrucción Nº 16 de Madrid acusado de presuntos delitos contra el honor e injurias tras una querella de Vox por el contenido de un monólogo difundido en 'La Frontera' admitido a trámite porque "presenta características que hacen presumir la posible existencia de delito", según la magistrada.

En la grabación, Monedero valoraba las propuestas de Vox de privar de sanidad gratuita a los migrantes sin papeles durante el estado de alarma y ampliar la estancia en los CIE. En la intervención planteaba "No se trata solamente de que carezcan de humanidad, esas personas inmigrantes si estuvieran contaminadas estarían propagando el foco de contagio allá donde fueran. O sea, además de extrema derecha son imbéciles". Y continuaba "¿Son cristianos? Porque el cristianismo se basa en la compasión. Me recuerdan a esos delincuentes de Medellín que queriéndose engañar a ellos mismos van a rezarle a la virgen para que les ayude en sus fechorías.

Monedero: "Me ratifico"

Preguntado por la magistrada si había llamado 'imbéciles' a Vox, según fuentes presentes en la declaración, Monedero se ha reiterado con el argumento "creo que es idiota dejar a gente en tu territorio sin atención sanitaria. Sería como la vacuna, de qué sirve que nos vacunemos en España si el resto está sin vacunar. Así que sí, creo que ese tipo de comportamiento es imbécil y por eso entendí que era imbécil esa propuesta".

Sobre si había comparado al partido Vox con los sicarios de Medellín, ha aclarado que no les ha llamado narcos o asesinos, si no la incoherencia de gente católica que establece el ecumenismo, la creencia de que todos los seres humanos son iguales ante la ley, y acudan a la virgen para pedirles favores contra otros. Por eso planteo que los de Vox no son cristianos, porque le niegan la dignidad a otros seres humanos".

Y sobre haberles llamado 'nazis', el exdirigente de Podemos ha insistido en que "los ídolos de Vox terminaron en Nuremberg". Según estas fuentes, ha señalado a la magistrada: "Planteo que cuando uno quiebra los derechos humanos, como hace Vox con los sin papeles, se abre una deriva que en otros casos ha terminado en el Tribunal de La Haya o Nuremberg".

El exdirigente ha insistido en que "Tiene sentido como recordatorio a Vox en la medida que han señalado que el régimen de Franco es mejor que la democracia actual. Y el régimen de Franco colaboró con la alemania nazi y los nazis con la legión Cóndor. Esa política de señalar a colectivos vulnerables tiene derivas que en el siglo XX han sido terribles y mi obligación es hacer una alerta de lo que puede significar. Si quisiera llamarles nazis lo haría, pero no es lo que planteo, sino que toman decisiones que en el siglo XX llevaron a sitios terribles".

La querella, a cargo de la Vicesecretaría Jurídica de Vox, bajo la dirección de Marta Castro, alegan que las afirmaciones de Monedero "superan los límites de la libertad de expresión y crítica política". Tras la declaración del exdirigente de la formación morada la magistrada tendrá que decidir si abre juicio oral por sus declaraciones.