Los protagonistas del mundo del fútbol, de la más alta élite han acostumbrado en los últimos tiempos ha mostrarse de diferentes formas y en contextos y plataformas totalmente distintas a las que estaban acostumbradas. Las charlas con streamers o en canales de Youtube se ha convertido parte del día a día e Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más famosos en España, está aprovechando para invitar a muchos de ellos para conocerlos de otra forma. Tras Sergio Ramos, o Gerard Piqué, el último ha sido el jugador argentino de la Juventus de Turín, Paulo Dybala.

La Joya, tal y como es apodado Paulo, compartió un "Charlando tranquilamente con...", nombre de este programa de Ibai, para repasar su carrera. Entre otros grandes titulares, el argentino fue preguntado sobre el interés que ha despertado en España desde su boom en Palermo. El argentino ha admitido el interés de uno de los clubes de la capital.

"La verdad es que no he tenido nunca ningún contacto directo con gente del Real Madrid. Siempre salen voces y noticias pero nunca tuve contacto", una respuesta que cambia radicalmente cuando Ibai Llanos le pregunta sobre el otro equipo de la capital, el Atlético de Madrid: "Con el Atlético sí he recibido llamadas. No directamente a mí, han llamado al agente que trabaja conmigo para hablar. ¿Para conocer tu situación? Exactamente. Muchas veces se llama al jugador o a su entorno para saber su situación o cómo está en el club. Las negociaciones a veces duran 3 días o 6 meses"

Sobre su opinión sobre el club rojiblanco, destacó gente con la que compartió vestuario y sus buenas referencias sobre este club: "Álvaro (Morata) justo viene de ahí y me ha hablado muy bien del club, la ciudad, la gente, la afición... El Atlético de Madrid es un club grande hoy"

Ibai Llanos después bromeó con la Joya sobre un hipotético futuro en España con el Kun Agüero, amigo del streamer, algo sobre lo que se rió el argentino: "Ojalá en el año 2022 con el Kun en Barcelona y tú en Madrid nos montamos un asadito", aseguró.