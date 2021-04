Valentino Rossi no se ha olvidado del controvertido accidente que tuvo con Marc Márquez en el Mundial de Moto GP de 2015. Seis años después de que se cuestionase si hubo o no un patada por parte de Valentino Rossi a Marc Márquez en Sepang, el piloto italiano sigue insistiendo en el que aquel campeonato fue un "robo". En una entrevista concedida a La Gazzeta dello Sport, Rossi recordó aquel Mundial que acabó ganando su compañero de equipo Jorge Lorenzo, quien ya se ha retirado, pero que en aquel momento competía con Rossi en Yamaha.

La eterna lucha que hay entre Rossi y Márquez se remonta a aquel Mundial de 2015 del que sin dudarlo contó: "En 2013, cuando volví a Yamaha ya parecía que estaba acabado. Sin embargo, si no me hubieran robado el Mundial en 2015 habría ganado otro título, habría sido el décimo". Tanto es así, que calificó aquel momento en el circuito de Sepang como un "robo".

Lejos de no querer dejar de incidir en ello, a medida que fue repasando su trayectoria profesional en la entrevista, volvió a repetir lo que le pareció: "Valencia 2006. Allí tiré un Mundial que podría haber ganado y así habrían sido ya 10, incluso con el robo de 2015".

El piloto italiano, que ha estado presente en nada menos que 26 temporadas en los grandes premios sigue sin pasar página de aquella pelea con Márquez en el circuito de Malasia. Sin embargo, durante la entrevista también quiso remarcar las razones por las que aun a sus 42 años se mantiene a pleno rendimiento en la competición: "Me gusta cómo me siento, las sensaciones de competir, la adrenalina que me produce ganar, subir al podio o simplemente hacer una buena carrera". Aun así, reconoció que "al final el paso del tiempo se impondrá", pero señaló que su intención "es ponérselo lo más difícil posible", lo que "es el único motivo" por el que sigue en la competición.