La campaña da un vuelco con el cambio de estrategia de la izquierda para cercar a Vox y los discursos del odio

La campaña electoral de los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid está llegando al ecuador y el próximo 4 de mayo se batirán en las urnas. Una campaña muy marcada por la gestión de la pandemia este último año y también muy polarizada por los discursos de la derecha y de la izquierda. De hecho, este fin de semana los partidos progresistas han cambiado de estrategia "para combatir los discursos de Vox" y "en defensa de la democracia".

Si ya en el primer debate de candidatos, este miércoles en Telemadrid, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, tendió la mano a Mónica García, de Más Madrid, y Pablo Iglesias, de Podemos, para sumar fuerzas y conseguir reemplazar a Isabel Díaz Ayuso del Gobierno, después de lo ocurrido en el segundo debate en la SER, la izquierda lo tiene claro. Los tres partidos condenaron la actitud de Vox en el debate del viernes que propició la marcha de Iglesias de la mesa y ahora dirigen su mensaje a un objetivo: "Salvar la democracia de discursos fascistas".

Así lo expresó Gabilondo este sábado en un acto electoral en Getafe, donde hizo un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a votar el próximo 4 de mayo para vender "al odio, al miedo y a las amenazas" y evitar así que llegue a gobernar "la ultraderecha". Gabilondo hizo referencia a lo ocurrido en el debate y volvió a defender su decisión de levantarse del mismo junto con el resto de partidos de izquierda porque Vox estaba haciendo un discurso "antidemocrático".

PSOE estrena nuevo eslogan

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en esa idea este domingo en otro mitin político. "Hay que frenar la amenaza extremista de la ultraderecha de Vox", ha dicho, pidiendo a la ciudadanía la movilización del voto. Unas declaraciones que se producen tras la postura de la formación de Santiago Abascal cuestionando las cartas amenazantes con balas incluidas, recibidas por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Iglesias y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Durante su intervención, Sánchez ha asegurado que "Vox es una amenaza para la democracia" y ha avisado que con la negación de lo ocurrido es "la última línea" que cruza Vox. "Lo que está pasando es algo que debemos parar de inmediato, así que se acabó, no es normal. Ya no se trata de Madrid, se trata de nuestra democracia", ha aseverado haciendo alusión al nuevo eslogan del PSOE para ganar las elecciones: 'No es sólo Madrid. Es la Democracia'

Hoja de ruta de Más Madrid

El resto de partidos de la izquierda también tienen claro su objetivo: derrotar a la ultraderecha y reemplazar Ayuso. Así, Mónica García, ha interpelado a la presidenta de la Comunidad preguntándole si sigue considerando "que llamarle fascista es estar en el lado bueno de la historia". Lo ha hecho en un acto feminista organizado en el Parque del Paraíso de San Blas, donde García ha estado arropada por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. La candidata ha vuelto a reclamar a Ayuso a que "deje de hacer el avestruz" y diga si sigue pensando en gobernar con la candidata de Vox, Rocío Monasterio, después de que no condenara las amenazas de muerte a Iglesias.

"Pero si hay algo mas aberrante aún es la equidistancia de Ayuso. Quiero que la señora Díaz Ayuso me explique por favor en qué se parece la libertad a las amenazas, al odio y a la mezquindad", ha interpelado a la 'popular'.

La hoja de ruta de Más Madrid es completamente diferente. "Frente a provocaciones, amenazas y ruido hablaremos de lo que de verdad importa. No hay nada que dé más pavor a la ultraderecha que hablar de los centros de salud, de las escuelas, del clima, de la conciliación", ha asegurado. "Hablaré de los problemas de los madrileños y madrileñas con ilusión y con empatía, que son la mejor vacuna contra el odio y que va a dar 'game over' a Ayuso el próximo 4 de mayo", ha declarado.

Sobre la candidata de Vox, García ha asegurado que "es mala gente" por mirar a otro lado cuando hay tres personas que han recibido amenazas por carta con balas y ha asegurado que esto ha sido "la gota que ha colmado el vaso", después de tantos menosprecios a colectivos como las mujeres, LGTBI o los enfermos, así como el cartel que colocaron en el metro criminalizando a los MENA. Además, ha afirmado que Díaz Ayuso es quien "tiene la tutela de los menores extranjeros no acompañados y es ella quien tenía que haber denunciado el cartel de Vox".

Podemos defiende la democracia

Podemos marcó un antes y un después este viernes al negarse a debatir con Vox. Pablo Iglesias se levantó de la mesa y evitó caer en las provocaciones de Monasterio. Sin embargo, era visible enfado por la insuficiente condena de Vox sobre las amenazas que recibió el líder 'morado'. Por ello, ha pedido al PP que se desmarque de la formación de extrema derecha y abrace la democracia.

Así lo dijo Iglesias en un acto en Príncipe Pío este sábado, donde cargó contra Vox y lo acusó de poner en peligro la democracia. "Vox es el PP sin complejos, el inconsciente desatado del Partido Popular" cuyo proyecto es "la destrucción de las bases materiales de la libertad y la democracia", por lo que concluye que el 4 de mayo "se vota entre fascismo y democracia".

"Por primera vez ayer muchos periodistas llamaron fascista a los fascistas. Los demócratas no pueden tolerar como legítimos los planteamientos de los fascistas. Cientos de miles de personas estaban diciendo que no se puede tratar con normalidad a una fuerza ultraderechista como Vox. Y ha pasado por la gente, no por mí", señaló en referencia al incidente del debate en la SER.

Iglesias reitera que la democracia "está en peligro por la impunidad". Así, considera "muy grave" que un juez diga que la propaganda nazi es legítima aunque los carteles que ha puesto Vox en el Cercanías de Sol "sean una copia de los de la Alemania nazi". "Lo que hacen los de Vox cuando me llaman 'coleta rata' es la deshumanización del enemigo para que en cualquier momento me puedan dar un tiro en la cabeza", ha apostillado.

A juicio del exvicepresidente del Gobierno, está en peligro la democracia "cuando se blanquea el fascismo; cuando se llaman delincuentes a niños que han tenido que emigrar y lo que necesitan es una atención pública; o cuando dicen que quieren deportar a Serigne Mbaye". "Eso es indecente y no se puede consentir. Es inaceptable que se use la mentira como arma política", ha manifestado.

El PP se desmarca

Ante el revuelo ocasionado por Vox, el PP de Díaz Ayuso se ha desmarcado y ha preferido no comentar los hechos, pues tiene que mantener al partido de Abascal cerca por si necesita su apoyo para gobernar. Así, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, sí condenó la violencia y las amenazas que recibieron por carta Iglesias, Marlaska y Gámez, Ayuso lanzó un dardo a Iglesias: "Si quieres que condene la violencia, aléjate de ella", le espetó.

Además, en un acto este sábado en Pozuelo de Alarcón, Ayuso desvió la atención para alardear de su gestión de la pandemia. "Nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa. No puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante", reclamó la dirigente madrileña.

La 'popular' pidió no caer "en guerras estériles" y "problemas que no tocan" e hizo hincapié en que desde que avisó a Pedro Sánchez de que si "le iban mal las elecciones tendría que desaparecer de Moncloa, el que ha desaparecido de la campaña es él". "Veo que ahora ha cogido el mensaje y nos manda a los ministros, que no son pocos, a hacer campaña contra la contra la Comunidad de Madrid, a aprovechar los viajes institucionales para arremeter contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando no contra el PP, confundiendo una y otra vez gobierno y partido".

Ciudadanos, por su parte, adopta un tono conciliador y tiene la mano a Díaz Ayuso: "Isabel, vamos a gobernar juntos, nos vamos a llevar bien. Vamos a hacer el mejor gobierno posible para todos los madrileños". "Madrid, el día 4 de mayo de 2021 va a tener el mejor gobierno posible, que es el que tenía con Nacho Aguado y ahora lo va a tener conmigo", dijo en un acto en la Plaza Dos de Mayo este sábado.