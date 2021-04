"Hace bien en disipar cualquier duda": Romero elogia a Zidane por su respuesta a la 'amenaza' de la UEFA

La Barra Libre de SER Deportivos ha abordado este lunes cómo el Atlético de Madrid ha dejado pasar una oportunidad de estar cómodo en lo alto de la tabla. El pasado partido contra el Athletic Club, los de Cholo perdieron y si el Barça gana el próximo jueves ante el Villarreal se pondría como nuevo líder de LaLiga.

Además, se comentaron todos los detalles de la previa del partido de este martes del Real Madrid ante el Chelsea en Champions. Los de Zidane se enfrentarán a los ingleses en semifinales, en un encuentro en el que el técnico del Real Madrid tiene claro que el Chelsea es un equipo que "defiende y ataca bien".

El Madrid se la juega en Champions

Manolete: "Ánimo a los madridistas porque me temo que lo de mañana...".

Talavera: "Los árbitros se juegan mucho, y mucha pasta. En caso de duda, el árbitro del partido ante el Chelsea puede tirar a 'caserín' para que no le digan nada".

Antonio Romero: "Me parece fantástico que Zidane haya puesto el foco en el fútbol, y no en el árbitro. Ponerte la venda antes de la herida de 'nos van a echar de la competición por lo que pasó en la Superliga', a mí me parece que es una barbaridad. Zidane hace muy bien en salir en rueda de prensa para disipar cualquier duda y centrarse en el fútbol".

Antón Meana: "El Madrid ganó un punto ante el Getafe y perdió dos contra el Betis. Que el presidente de la UEFA insista en que se puede sancionar al Real Madrid puede influir en el árbitro. Se está traspasando una barrera peligrosa. Para la UEFA, lo más importante es la semifinal de la Champions. Lo de la Superliga ya es de la semana pasada. El Real Madrid tampoco ha hecho nada del otro mundo. Solo aliarse con otros clubes. Hoy no pasaba nada porque Zidane hubiera defendido al Real Madrid".

El "decepcionante" partido del Atlético de Madrid

Miguel Martín Talavera: "La primera parte del Atlético en San Mamés fue absolutamente decepcionante. No le encuentro explicación. Una primera parte incalificable. Es evidente que el Atlético ha bajado, pero también que sus rivales han subido. Creo que los jugadores del Atlético no están a la altura".

Manolete: "Que Simeone cambie a Correa, cuando es el delantero más iluminado, me parece de traca".

Antonio Romero: "Fue como muchas otras primeras partes de la temporada del Atlético. El Atlético sale a verlas venir. Parece que se conforma con el empate cuando tiene que salir a por todas. Es un patrón que se ha repetido toda la temporada en el Atlético. En la segunda parte, el Atlético decide jugar de otra manera porque ve que se le escapa la Liga. Es una responsabilidad del entrenador".

"¿Por qué dice Simeone que los técnicos tienen la responsabilidad de no haber preparado bien el partido? Simeone es la pera, el mejor junto con Luis Aragonés, pero si pierde la Liga es por sus planteamientos rácanos".

Posibilidades de que LaLiga sea culé

Jordi Martí: "Aquí ha habido una intentona para decirle a la UEFA 'quítate tú para ponerme yo' ¿Qué esperábamos? El choque con Ceferín ha creado un clima de tensión ¿Y Koeman también ha ninguneado a Griezmann?".

Miguel Martín Talavera: "Habéis metido a Griezmann en el grupo de los Coutinho o los Pjanic... Le habéis estado faltando al respeto".

Manolete: "Claro que sí. Hizo el ridículo poniendo a jugadores como Braithwaite por delante. El único título de Liga de Simeone fue en el Camp Nou. A ver si vamos a recuperar la mejor versión para esa cita...".

Antonio Romero: "El Atlético sigue dependiendo de sí mismo. Si juega como media hora ante el Athletic, tiene posibilidades. Si es cagón y amarrategui será cuarto".