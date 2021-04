"Me equivoqué con Vox. Solo quieren borregos": el excoordinador en Terrassa habla sobre su destitución

Vox destituyó el pasado jueves a Jesús Rodríguez Pachón como coordinador de la formación en Terrassa (Barcelona). Fuentes de la dirección provincial del partido explicaron que el cese respondía a una "pérdida de confianza" por parte de la directiva y que en ningún caso se trataba de una "purga" por pertenecer al considerado como sector crítico del partido pero el protagonista no está de acuerdo: "En Vox quieren borregos. Y yo no lo soy", apunta en una entrevista a el diario El País. No sabe por qué su destitución llega ahora aunque sí destaca que hayan esperado a que pasaran las elecciones en Cataluña. Otros coordinadores de la zona del Vallès se han ido tambiénen solidaridad, así decenas de afiliados.

Rodríguez Pachón se había presentado el pasado mes de septiembre a las primarias para elegir la nueva dirección de Vox en Barcelona con la candidatura 'Plus Ultra', e impugnó en pleno proceso la candidatura oficialista liderada por el actual presidente provincial y portavoz en el Parlamento, Juan Garriga, alegando desigualdad de condiciones.

El abogado se define como un “patriota” y un hombre “con convicciones”, pero niega ser un ultra o un racista. Rodríguez Pachón cree que la dirección de Vox en Barcelona se ha convertido en un refugio para “los más radicales”, procedentes de la extinta Plataforma per Catalunya (PxC). Pone el ejemplo de la persona que firma su destitución, el vicepresidente de organización Jordi de la Fuente, que antes estar en la formación de Abascal fue afiliado a PxC y, antes, dirigente del neonazi Movimiento Social Republicano.

Rodríguez Pachón cree que el partido se la tenía "jurada" desde que firmó una demanda presentada por un grupo de afiliados para impugnar la disolución de la dirección barcelonesa por vulneración de derechos fundamentales que hizo que Abascal y a Ortega Smith tuvieran que ir testificar ante un juez de Madrid como testigos.