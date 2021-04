Parece una broma pero no lo es: Ayuso manda una carta a todos los madrileños y esta es la parte de atrás

Queda tan solo una semana para que los madrileños acudan a las urnas para elegir a su próximo presidente o presidenta en la Comunidad de Madrid, por lo tanto, eso significa que la propaganda electoral de cada partido está llegando a los buzones de todos los residentes en la comunidad. Generalmente, en estos mensajes que lanzan cada candidato suelen encontrarse algunas de las propuestas (de forma más breve y concreta) que estos proponen con el fin de afianzar o conseguir votos. Sin embargo, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, no ha seguido esa teoría.

En la carta que Ayuso ha mandado todos los madrileños, aparece su imagen, la palabra Libertad y su nombre. Nada más. Ni por delante ni por detrás. Ante la falta contenido en su propaganda electoral, varios usuarios de Twitter han manifestado su asombro. "Nunca en unas elecciones un partido se había atrevido a ofrecernos directamente NADA", ha escrito una usuaria de la red social que ha mostrado un vídeo con la carta de Díaz Ayuso.

No ha sido la única que se ha manifestado ante esta falta de propuestas de la popular, los hay de todo tipo: críticos, con humor... "Igual no tiene nada que decir. ¿No es tremendo?", "¡Sorpresa! ¡0 propuestas para la sociedad, su programa es privatizar al máximo y no te lo cuentan porque entonces no les votaría nadie!", "No sé qué está más lleno si la papeleta de Ayuso o el examen que voy a hacer mañana", son algunos de los mensajes que se han escrito al respecto en Twitter.

