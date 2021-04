Fernando Simón: "La ocupación de las ucis alcanzará su máximo a mediados de la semana que viene"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia de COVID-19 y el proceso de vacunación.

Simón ha reconocido que el 94% de los casos detectados en España se corresponden ya con la variante británica y ha dicho que, si bien la situación ha mejorado en varias comunidades, aún no se puede bajar la guardia. "Por la evolución de la epidemia podemos esperar que el número de fallecidos empiece a bajar en las próximas semanas", ha dicho.

"Puede haber subidas y bajadas, pero si mantenemos el ritmo de vacunación no vamos a ver situaciones como las de la segunda y tercera ola. Pero eso todavía no se va a observar en las ucis, donde prevemos que a mediados de la semana que viene se alcance el máximo de ocupación, ha señalado".

"Estamos casi en cuatro millones de vacunados con la pauta completa en España", ha celebrado el director del CCAES. "Con una dosis, las cifras se elevan muchísimo, con el 100% de los mayores de 80 con al menos una dosis".

Preocupación por la variante india

"La India está notificando un volumen muy importante de contagios, unos 300.000 casos diarios, pero para una población de 1.400 millones de habitantes es relativamente inferior a los 30.000 casos que está notificando Argentina", ha asegurado Simón. "Es un número muy alto de personas potencialmente infectadas, pero las probabilidades de que la gran mayoría viaje es muy baja".

"No está demostrado que la variante india ocupe más espacio o sea más grave. Pero tiene dos mutaciones y habrá que estar atentos", ha señalado. "España no tiene vuelos directos desde la India y, por lo tanto, no puede prohibirlos. Pero se pueden estudiar medidas indirectas".

Fin del estado de alarma

"Es clave reactivar la economía para que salgamos de esto", ha asegurado Simón. "La ministra de Turismo está animado a reservar, pero para dentro de dos meses. Yo tiendo a ser optimista, peor no lo soy porque sí sino porque estoy convencido de que la población española es consciente de las medidas que tenemos que aplicar".

"La pandemia tendrá sus subidas y bajadas, pero evolucionará bien. Y entiendo que la ministra, viendo cómo se está trabajando en la vacunación, albergue optimismo. Creo que podemos estar en una buena situación, pero tenemos que ir con cuidado y no dejar de aplicar las medidas antes de tiempo. Si hacemos eso, nuestro optimismo se irá al traste. ¡Vamos a terminar el trabajo! Tenemos ganas de salir, pero cada vez queda menos. Ya vemos la luz al final del túnel".

"De todas formas, se puede dar la situación de que haya comunidades en una situación mala, y otras en una situación muy buena. En ese caso no tendría sentido aplicar medidas homogéneas", ha asegurado Simón.

"La situación del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, será muy diferente. Y aunque tengamos que mantener medidas muy estrictas, probablemente no sean las que dependen del estado de alarma. Tenemos múltiples opciones legales sobre la mesa", ha asegurado.

Proceso de vacunación

"Creo que podemos mantener el objetivo de vacunar al 70% de la población española a lo largo de verano", ha asegurado el director del CCAES. "Estamos cubriendo más de lo previsto y es posible que consigamos alcanzar ese 70% antes de la mitad del verano, como dice la presidente de la Comisión Europea".

Preguntado sobre qué medida tomar con las personas de menos de 60 años que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca, Simón ha asegurado que será la Comisión de Vacunas quien decida cuando disponga de los estudios completos al respecto: "Es importante prever el futuro y eso podría implicar la necesidad de vacunar con vacunas alternativas. Veremos si podemos esperar ese momento".

"Es cierto que AstraZeneca no está cumpliendo con las dosis a las que se había comprometido, pero estamos recibiendo más del resto, en especial de Pfizer y Janssen. Yo creo que es posible incluso que el proceso de vacunación se acelere".