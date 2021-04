"Esto es un caos": así ha sido el primer día de un pequeño pueblo tras estrenar su primera rotonda

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado 7 de abril, el portavoz del departamento de transporte del distrito 9 de Kentucky (Estados Unidos), Allen Blair, explicaba frente a los medios de comunicación locales su intención de instalar una rotonda en Rowan County. Todo ello con el objetivo de reducir el número de accidentes en esta carretera, por la que cada día pasan aproximadamente unos 4.000 coches, tal y como explicaba el portavoz.

A pesar de que habían instalado todo tipo de señales y advertencias luminosas para que los turismos bajaran la velocidad, Blair lamentaba que sus propuestas no habían calado en la sociedad. Por esa misma razón, y para que los conductores y conductoras tengan que reducir la marcha de forma obligatoria, el equipo del gobierno propuso una rotonda que ayudara a descongestionar la situación en la pequeña localidad estadounidense.

La rotonda cumple su función, pero hay un nuevo problema

Apenas unas semanas más tarde, el pequeño pueblo estadounidense ha estrenado su primera rotonda. Un nuevo recurso, creado para mejorar el flujo de vehículos que, sin embargo, no ha sido del todo efectivo. Y es que, tal y como demuestran varios vídeos que circulan por Internet, los comienzos no están siendo nada sencillos para los habitantes de esta pequeña localidad. A pesar de que han conseguido aminorar la marcha, objetivo principal de esta rotonda, lo cierto es que no la están empleando como deberían.

They put a Roundabout in Rowan County and things are off to a rough start pic.twitter.com/nr7gMmGelE — Matt Jones (@KySportsRadio) April 26, 2021

Según recogen estos vídeos grabados desde un dron, que han trascendido a través de las redes sociales, los conductores y conductoras acceden a la glorieta tanto por la izquierda como por la derecha. Pero no solo eso. Se meten en salidas que no deben e incluso acaban invadiendo los carriles contrarios al no tener del todo claro cómo abandonar la rotonda. En definitiva, la idea del gobierno local ha surtido efecto, pero no de la manera que les gustaría. A pesar de que han conseguido reducir la velocidad en este tramo, también han provocado que haya aumentado la probabilidad de accidentes. Pero no por su culpa, sino por la de un pueblo que no está habituado a este tipo de recursos viales.

Cómo circular debidamente en el interior de una rotonda: estos son los pasos a seguir

Para que no tengas ninguna duda a la hora de circular por una glorieta, te ofrecemos una serie de normas que pueden ser de gran utilidad. La primera de ellas, referente a la preferencia, determina que la prioridad es siempre para todos aquellos vehículos que estén en su interior. De esta manera, todos aquellos vehículos que traten de acceder a la rotonda deberán ceder el paso a los que ya están dentro para evitar cualquier accidente

Por otro lado, y una vez hayas accedido a la rotonda, recuerda que no tienes que tomar una salida desde el carril interior. Es preferible seguir dando vueltas en la rotonda hasta poder cambiar de carril antes que salir de forma abrupta de la misma. Respeta tu carril en todo momento y evitarás cualquier accidente. De esta manera, y si vas a tomar la primera salida, procura situarte en el carril de la derecha. En caso de que no sea posible, da una vuelta completa a la rotonda y cambia de carril para salir como es debido. Si por el contrario vas a tomar cualquier otra salida, colócate en el carril izquierdo y ve incorporándote al que mejor te venga para tus necesidades de forma paulatina.