"No tienen votantes, tienen feligreses": la reflexión de José Sacristán sobre la izquierda y la derecha actual

José Sacristán no tiene ningún problema a la hora de mojarse para hablar sobre política. Reconocido votante de izquierdas, el actor ha aprovechado su visita a El Hormiguero para hablar sobre el panorama político a tan solo unos días de las elecciones a la Comunidad de Madrid y, de paso, para pedir a los votantes de izquierdas que vayan a votar. Todo ello para, tal y como ha reconocido frente a Pablo Motos, "impedir que ciertas instancias políticas alcancen parcelas de poder".

En primer lugar, y después de que el presentador le preguntara sobre el panorama político actual, José Sacristán ha iniciado su intervención explicando que quería hacer un llamamiento a todas aquellas personas que le estaban viendo. Y es que, bajo su punto de vista, la sociedad española debería dejarse de paternalismos y de asegurar que siempre hay alguien que tiene la culpa de lo que nos pasa: "El error es nuestro".

"Creo honradamente que no somos mucho mejores que la clase política que nos representa"

Después de explicar que cada partido político actúa de una determinada u otra para ganarse el voto de las personas afines a su ideología, el actor reconoce que parte de la culpa reside en el pueblo por jalearles en sus intervenciones: "Creo honradamente que no somos mucho mejores que la clase política que nos representa porque somos nosotros quienes los jaleamos por necios que sean, por torpes que sean y a veces por siniestros que sean. Están ahí como consecuencia de nuestras voluntades".

Según cuenta Sacristán, tan solo le echamos la bronca aquellos políticos que no nos gustan. Y, bajo su punto de vista, esto nos ha llevado a mimetizarnos con ellos: "Si te fijas, el personal a veces se manifiesta de forma idéntica de la persona que le representa. Normalmente, son un poco la representación del grupo político". A continuación, y después de hablar sobre lo sucedido el pasado viernes en el debate de la Cadena SER, Pablo Motos le ha pedido a su invitado que haga un análisis de la derecha y de la izquierda política actual.

José Sacristán describe a la izquierda y a la derecha actual

En primer lugar, Sacristán ha criticado la "impaciencia de los malos aprendices" de la izquierda. Bajo su punto de vista, los partidos de la izquierda no dejan de dispersarse y carecen de un objetivo concreto. Algo que no pasaba en la izquierda hace unos años, cuando no existían tantas formaciones había tantas formaciones.

Respecto a la derecha, José Sacristán ha reconocido que prefería no opinar. Sin embargo, apenas unos segundos más tarde, aseguraba que los partidos políticos de derechas no tienen votantes, sino feligreses: "Tiene una cierta seguridad que ya me gustaría que se diera en los supuestos". Por lo tanto, el actor reconoce que la derecha está mucho más unida que la izquierda y que tiene los objetivos mejor fijados. A pesar de ello, llama a la movilización para evitar que ciertos partidos lleguen al poder.