"Votad a quien no siembre el odio": el rapapolvo del Gran Wyoming a Vox con pulla al Partido Popular

Este lunes, La Sexta tenía previsto emitir uno de los últimos debates políticos previos a las elecciones autonómicas previstas para el próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, y ante la negativa de los grupos de izquierda de compartir espacio con Rocío Monasterio tras lo acaecido el pasado viernes en el debate de la Cadena SER, en canal de televisión decidía cancelar el debate. En su lugar, la cadena ha emitido un nuevo programa de El Intermedio.

Un programa que comenzaba con el Gran Wyoming explicando frente a la audiencia que no debería estar ahí pero que, tras lo sucedido el pasado viernes en la Cadena SER, se ha tenido que poner al frente nuevamente de su programa: "Yo hoy no debería estar aquí. Por culpa de Vox se ha suspendido el debate electoral y he tenido que saltar al ruedo". Después de asegurar que la extrema derecha ha hecho mucho daño a nuestro país, el presentador ha asegurado entre bromas que él es uno de los más damnificados porque le han obligado a trabajar.

"Yo nunca estaré en la trinchera que niega la violencia de genero"

Tras esta primera broma, Wyoming ha explicado que la campaña de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid vuelve a la casilla de salida tras lo sucedido durante estos últimos días: "Lo cierto es que lo que está ocurriendo nos está empujando a tener que tomar partida". Por esa misma razón, y dado que tiene que escoger una trinchera, el presentador asegura tener muy claro en cuál quiere estar y, sobre todo, en cuál no. Y es que, a pesar de que pretende ser neutral, también quiere ser equidistante: "Yo nunca estaré en la trinchera que niega la violencia de genero, ni que criminaliza a menores por ser extranjeros, ni que minimiza o duda de las amenazas a un representante político".

Todo ello frente a una pantalla en la que se podían ver imágenes de Rocío Monasterio y Santiago Abascal. El presentador de El Intermedio ha recordado que las amenazas no afectan únicamente a los representantes políticos. También a las instituciones que representan y, por ende, a toda la democracia. Por todo ello, Wyoming asegura que no estará en la trinchera de los grupos homófobos machistas y totalitarios. Algo que, bajo su punto de vista, tampoco debería hacer el Partido Popular.

"Este próximo 4 de mayo, votad en conciencia"

Después de poner una fotografía de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, El Gran Wyoming ha explicado que tampoco deberían estar en esta trinchera quienes aspiran a ser partidos institucionales que, por alcanzar el poder abren la puerta a la extrema derecha e incluso les abre paso en sus gobiernos. Por todo ello, la el presentador del programa ha pedido a la sociedad que vote: "Afecta a todo un país".

Pero, sobre todo, que vote con cabeza: "Este próximo 4 de mayo, votad en conciencia. Como soy neutral, no os diré a quién votar, pero como no soy equidistante, os pediré que no votéis a quien siembre el odio".