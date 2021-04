"Nunca hemos tenido a alguien así": la razón por la que una comensal ha acudido a 'First Dates' con un chupete

Desde que se estrenara en abril de 2016, el restaurante de First Dates ha recibido la visita de todo tipo de comensales. Mientras que algunos han pasado a la historia del programa por su forma de encarar la cita a ciegas, o simplemente por su habilidad para dejar plantada a su pareja, otras lo han hecho por sus gustos personales o por detalles sobre su vida personal que han llamado la atención de la audiencia. En este último grupo entra Anne, quien ha llegado al restaurante acompañada de un chupete con una larga historia por detrás.

Después de saludar a Carlos Sobera, y de que este le preguntara sobre el chupete que llevaba colgado al cuello para la cita, la comensal explicaba que era fundamental en su día a día. A pesar de que pueda parecer un amuleto más, la protagonista de esta historia ha explicado que este artilugio es la solución a un problema que tiene en las glándulas salivales: "Tengo que utilizarlo porque me ayuda a segregar la saliva".

"El chupete para mí es como utilizar zapatos"

Y es que, en caso de que no llevara este chupete, Anne no podría segregar saliva de la forma correcta y, por consiguiente, acabaría con la cara hinchada "como un sapo": "El chupete para mí es como utilizar zapatos. Si no llevo chupete, es como no llevar zapatos". Por esa misma razón, la comensal ha explicado frente al presentador que la persona que quiera estar con ella debe entender que el chupete tiene que acompañarla a cualquier lado por sus problemas de salud.

Una condición que, tal y como ha explicado frente a las cámaras de Cuatro, le ha perjudicado en alguna ocasión "En el amor sí que me ha perjudicado porque pienso que a mi pareja le da vergüenza que yo utilice el chupete. Pueden entenderlo pero, de cara al público, no". Sin embargo, su pareja en First Dates, Álex, no ha reparado en el chupete hasta que la protagonista de la historia lo ha mencionado. Mientras estaban comiendo, Anne le ha pedido ayuda a Álex para extraer el chupete de su cuello.

Anne y Álex se marchan juntos de First Dates

A continuación, y antes de meterse el chupete en la boca, Anne le ha contado su problema con las glándulas salivales. Sin embargo, su pareja durante esta noche no ha querido darle más importancia. Cuando Anne le ha dicho que todos los hombres le dicen lo mismo en la primera cita, Álex le ha explicado que no le condicionaba de ninguna manera y que le parecía gracioso y diferente.

De hecho, le gustaría seguir conociéndola en una segunda cita. Después de mostrar una gran compenetración a lo largo de la velada, ambos han asegurado que quieren seguir conociéndose más allá de las cámaras de Cuatro. En definitiva, el chupete no ha supuesto ningún problema en esta ocasión.