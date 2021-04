España es el tercer país de la OCDE con mayor segregación escolar en Primaria

España está entre los países que más concentra a los alumnos de Primaria con menos renta en determinados centros, los llamados colegios gueto. Un desequilibro que afecta a la igualdad de oportunidades de estos estudiantes y que favorece el fracaso y el abandono educativo temprano. Por primera vez un estudio -Diversidad y libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro- ha analizado la segregación educativa en esta etapa. Se ha hecho usando datos del informe TIMSS, la evaluación internacional que mide el nivel de competencia matemática y en ciencias entre los niños de 4º de Primaria. Los autores, el Think Tank Esade EcPol y la ONG Save The children, incluyen también los datos de Secundaria, elaborados a partir del informe PISA que mide las competencias en 4º de la ESO. En este caso, España se sitúa en la media de la organización económica.

El estudio usa un índice para medir la segregación que en España se sitúa en torno al 0,3 en Primaria. Eso supone que un tercio de los alumnos tendrían que cambiar de centro para que el sistema estuviese equilibrado y no hubiera colegios gueto. Es llamativo el caso de la Comunidad de Madrid: la segunda región con más segregación en Primaria, sólo por detrás de Turquía, aunque el informe no analiza otras comunidades autónomas porque no existe una muestra ampliada en TIMS. En Secundaria se sitúa sólo por detrás de Chile.

El informe reconoce que la estructura residencial condiciona está segregación, pero incide en que las políticas educativas alimentan el desequilibro: la oferta de escuela concertada que cobra cuotas a las familias, el tipo de jornada en los colegios, el modelo lingüístico o los servicios que se ofrecen en los centros públicos (comedor, horario ampliado...) pueden influir en la concentración de los alumnos con peores rentas en determinados colegios incluso dentro del mismo barrio. El estudio recuerda que una segregación elevada afecta a la igualdad de oportunidades pero tiene otras muchas consecuencias: "Un sistema educativo altamente segregado puede generar un exceso de fracaso y abandono escolar temprano (y también de desgaste y desafección entre alumnado, docentes y familias) y por tanto tener consecuencias sobre la eficiencia del gasto educativo (se invierten y organizan recursos de una manera que no aportan los mejores resultados posibles), la cohesión de las sociedades, el mercado de trabajo, la estabilidad de la profesión docente y la sostenibilidad de las cuentas públicas".

El documento propone medidas como primar a las familias con pocos recursos en la admisión o mejorar la oferta de servicio en los centros públicos para favorecer su elección. También propone "dotar a los centros de financiación suficiente y control para evitar el cobro de cuotas" en el caso de la concertada o "apostar por un sistema de políticas de mejora, innovación y acompañamiento para des- segregar y lograr la mayor calidad posible en todos los centros educativos". También modificar el algoritmo - Mecanismo de Boston - por el que se asignan las plazas en los colegios y que lleva a las familias a optar por aquel en el que tienen más posibilidades de entrar y no por el que realmente prefieren. Soluciones a un problema que amenaza con ir a más si no se toman medidas.