La IGAE acredita los pagos en negro por la sede central del PP

Los peritos de la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), han comparecido este miércoles en el juicio por los usos de la caja b del Partido Popular, y han confirmado la veracidad de los denominados papeles de Bárcenas, por lo que respecta al núcleo central de este procedimiento: el pago con dinero negro por la reforma de la sede central del PP, ubicada en el número 13 de la madrileña calle Génova.

Los peritos han aseverado que "coincide al céntimo" la contabilidad manuscrita con los indicios detectados en los registros efectuados tanto a Unifica, la empresa que reformó la obra, como al Partido Popular, por lo que consideran que esos abonos por cerca de 1.5 millones en dinero b existieron. También confirmaron que hubo pagos en b del PP por las obras de sus sedes en La Rioja y Vizcaya.

Informes "anacrónicos y superados por la investigación"

Estos expertos, cuyos informes no fueron tenidos en cuenta por el juez instructor de la causa, Pablo Ruz, a la hora de redactar tanto el auto de pase a procedimiento abreviado como de apertura de juicio oral, por considerarlos "anacrónicos y superados por la investigación", han intentado desacreditar la contabilidad manuscrita por Bárcenas, cuya existencia ya es firme y ha sido considerada "veraz" en sentencia por el Tribunal Supremo.

Siempre a preguntas del fiscal Antonio Romeral, que no solo fue quien insistió a pesar del "anacronismo" de sus conclusiones, en incorporar los informes al sumario en el momento en el que se produjo el cierre del caso, sino quien ha solicitado su comparecencia este miércoles, los peritos de "su" IGAE calificaron como "chapucera" la contabilidad de Bárcenas.

Han sostenido que existen "movimientos que no pueden ser verosímiles" y que no les parece "creíble" porque se llevaba en hojas sueltas. "Nos parece increíble que se llevara tan mal, llena de errores, lo que me hace pensar que no era real", ha manifestado uno de los expertos.

La acusación popular refuta las conclusiones de la IGAE

Pero a preguntas de la acusación popular de Carmen Ninet, representada por el letrado Efraín Latorre, este perito ha acabado admitiendo que los "errores" de Bárcenas no fueron tantos como dio a entender al fiscal, sino "5 ó 6 arrastres de saldo de 600 y pico apuntes" contables. Y que estos fallos pudieron producirse por error humano a la hora de trasladar a mano a una hoja de contabilidad o un fichero excel, anotaciones o recibís que había realizado u obtenido con anterioridad.

Errores en los que, como ha acabado admitiendo el perito de la IGAE adscrita a Anticorrupción a preguntas de Latorre, también pudo influir que por una cuestión de confianza, no se pidiera un recibí a las personas del propio Partido Popular que se beneficiaban de esas salidas de dinero negro, como en el caso de los políticos que percibían sobresueldos. Al anotar esas cantidades sin un documento de apoyo, era más fácil caer en el error. El perito de la IGAE también ha reconocido que Bárcenas pudo extraer de la contabilidad A el dinero necesario para cuadrar los saldos negativos que en ocasiones registró la caja b.

Después de que Efraín Latorre obtuviera el asentimiento del perito de la IGAE a cada una de sus preguntas que refutaban el sentido general de sus conclusiones sobre la irrealidad de los papeles de Bárcenas, el letrado ha finalizado preguntando "¿estaríamos hablando entonces de que simplemente se trataba de una contabilidad desastrada?", la respuesta fue "sí", de un ahora apocado perito de la IGAE adscrita a Anticorrupción.