Cuidado con esta oferta relacionada con Mercadona: es una estafa para robarte

"Estimado comprador de Mercadona: has sido seleccionado para conseguir una oferta exclusiva". Si has recibido un mensaje de estas características en tu correo electrónico durante estas últimas horas, ni caso. Tan solo es un nuevo caso de phishing, como otros tantos a los que hemos tenido que enfrentarnos durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por una empresa de confianza o un organismo oficial para ganarse nuestra confianza.

¿Para qué? Como suele ser habitual en este tipo de ataques, para hacerse con nuestros datos tanto personales como bancarios sin levantar ningún tipo de sospecha. Todo ello a través de mensajes en los que te ofrecen regalos de ensueño, descuentos de lo más llamativos o incluso tarjetas regalo para que te gastes el premio en lo que sea. Una serie de escenarios que, en caso de que te los encuentres en tu correo electrónico, deberían hacerte saltar todas las alarmas.

Si te piden que rellenes una encuesta, ni caso: así actúan los cibercriminales

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por Mercadona para advertirte de que has sido seleccionado para participar en una encuesta que apenas requerirá 30 segundos de tu vida. Una encuesta que, en recompensa al tiempo invertido para ayudar a mejorar el supermercado, viene acompañada de una suculenta oferta para ti. Un gancho, disfrazado de tarjeta regalo, mediante el que los responsables del ataque pretenden que caigas en la trampa.

Así intentan estafarte. / Cadena SER

Si decides seguir las indicaciones del correo electrónico, y pulsas sobre el enlace que te permitirá responder a la encuesta, serás redirigido a una página web que emula a la de Mercadona. Una vez allí, nos encontraremos con una pregunta que servirá de gancho para atraer a las víctimas: ¿"Te gustaría disfrutar de una tarjeta regalo de 90 euros totalmente gratis?". Junto a él, un botón mediante el que podremos formar parte en el sorteo. Después de pulsar sobre el mismo, la plataforma nos pedirá que respondamos a una encuesta muy sencilla.

No, Mercadona no está regalando vales

Cuando hayamos terminado de completarla, los responsables de la estafa nos pedirán nuestros datos personales y posteriormente los bancarios. No para meternos en su base de datos, sino para utilizarlo con distintos fines. Sin embargo, y como suele pasar en estos casos, no es más que una estafa. En su página web, Mercadona recuerda que no regala vales de compra ni hace promociones.

"No organizamos ningún tipo de promoción o sorteo, ni regalamos vales de compra, ni cobramos por realizar una entrevista de trabajo. Se está usando nuestra marca e imagen sin nuestra autorización. Te recomendamos que no facilites tus datos personales y de tarjeta bancaria, ni ningún control otro dato personal, ni realices ningún pago". Por lo tanto, y si has recibido este correo electrónico, ni caso. Tan solo es una estafa más para robarte con distintos fines.