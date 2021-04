La cantante Aitana Ocaña ha visitado este jueves La Resistencia para presentar su gira 11 razones. Una serie de conciertos, que comenzarán el próximo 1 de julio en el Festival Jardins Pedralbes de Barcelona, en los que la artista catalana cantará las canciones de su nuevo disco junto a otros de sus temas más conocidos. Entre ellas Ni una más, el himno feminista que presentó durante el Día Internacional de la Mujer que se convierte ahora en el próximo single de la cantante.

Una canción con "un mensaje bastante profundo", tal y como ha explicado la artista, mediante el que pretende visibilizar la inseguridad que tienen las mujeres cada vez que salen a la calle. Y es que, tal y como ha reconocido Aitana durante su entrevista con David Broncano es algo que le pasa a todas las mujeres por el simplemente de serlo: "Es una cosa que me pasa tanto a mí como a mis amigas, lo hablamos un montón".

"Es una situación de mierda": Aitana visibiliza la inseguridad que afecta cada a día a muchas mujeres

Después de explicar sobre qué trata de su próxima canción, la artista ha dado los primeros detalles de un videoclip que se estrenará próximamente. En él se narra la historia de una mujer que vuelve a casa y que tiene que estar pendiente constantemente a todo lo que pasa a su alrededor por miedo a que alguien le pueda hacer cualquier cosa: "Realmente no pasa nada, pero siempre estás pendiente y tensa".

NI UNA MÁS



Es importante visibilizar la inseguridad de las mujeres cuando van por la calle. Aquí estamos a la chorrada y chistes siempre, pero esto es totalmente en serio.#LaResistencia @Aitanax pic.twitter.com/JrWEVUKTlB — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) April 28, 2021

La artista ha reconocido que no sabe muy bien cómo reaccionar cuando vive este tipo de situaciones o las escucha de terceras personas: "Yo no sé cómo reaccionar. Lo hablaba con mi padre. No sé cómo reaccionar si, de repente, hay un chica delante y un chico por detrás". Tampoco su padre quien, tal y como explica Aitana, no sabe qué podría hacer para que esa chica no esté tensa en caso de que estuviera andando tras ella: "Es una situación de mierda".

"Molaría que se normalizase"

A continuación, David Broncano ha propuesto que la persona que esté caminando por detrás de esa mujer aminore el paso. No obstante, la cantante asegura que eso también se haría raro, porque nadie suele quedarse completamente quieto sin una razón de peso. Entonces, el presentador le ha propuesto que se cambie de acera para evitar que la chica que vaya por delante viva con esa tensión de que le puede pasar algo en cualquier momento.

A pesar de que ha reconocido que podría ayudar, Aitana ha explicado que tener que vivir estas cosas es "un rollo" y que tendrían que acabar cuanto antes. Por todo ello, la artista ha querido sacar esta canción mediante la que pretende dar visibilidad a un tema que reconoce que le da "rabia" para evitar que continúe pasando más.