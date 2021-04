"Si te descuidas, te hago el funeral": un cura se hace viral con su versión COVID del mítico 'Sopa de caracol'

Hace ya varios meses, concretamente un 4 de junio de 2020, Los Morancos estrenaban una canción en su cuenta de YouTube en la que hablaban sobre la importancia de llevar la mascarilla para hacer frente a la COVID-19. Después de meses y meses pidiendo a la sociedad que siguiera las indicaciones para evitar la propagación de la enfermedad, el dúo humorístico compuesto por Jorge y César Cadaval presentaba una nueva con el objetivo de prevenir una segunda ola de contagios.

Y es que, después de varios meses encerrados en nuestra casa para hacer frente al nuevo brote de coronavirus, el Gobierno nos permitía salir de nuestras provincias para disfrutar del verano. Un escenario que hacía saltar todas las alarmas ya que, el hecho de no llevar las mascarillas o de seguir a rajatabla las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, nos condenaba a una segunda ola de contagios que finalmente acabó llegando. Por esa misma razón, y para prevenir el aumento de contagios, César y Jorge Cadaval se disfrazaban de Antonia y Omaíta para llamar a la sociedad a seguir las normas.

De Los Morancos al sacerdote Valverde

Varios meses más tarde, la historia se repite. Todo ello de la mano del párroco Sergio Valverde Espinoza de la Parroquia Cristo Rey del Universo situada en San José (Costa Rica), quien ha creado una nueva versión del mítico Sopa de Caracol. Con una estructura que evoca a la canción publicada hacer cerca de un año por Los Morancos, el sacerdote ha animado a sus feligreses a que sigan las recomendaciones sanitarias para hacer frente a la COVID-19.

Entre ellas el hecho de llevar la mascarilla, una de las medidas más efectivas en la lucha contra una enfermedad que ha contagiado a 150 millones de personas en todo el mundo y que ha acabado con la vida de 3,1 millones en todo el mundo, tal y como recoge la Universidad de John Hopkins en su mapa. Para dar por finalizada la misa del pasado domingo, el cura decidía animar a sus feligreses con una canción que, en cuestión de días, se ha hecho viral en todo el mundo.

"Y si te descuidas, te hago el funeral"

Después de recordarle a los allí presentes de la importancia de llevar la mascarilla puesta en todo momento para hacer frente a la COVID-19, el cura decía no tener miedo porque entre todos iban a conseguir acabar con la enfermedad: "La COVID no nos va a matar". Tras este mensaje, que también se pudo seguir a través de un directo publicado en Facebook, Sergio Valverde se puso a cantar una segunda versión de la Sopa de caracol: "Sin la mascarilla hay COVID para ti hay COVID para mí. No te la vayas a quitar, que sube, sube".

A continuación, el cura ha recordado de la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias para evitar el hospital y, lo que es peor, la muerte: "Te tienes que cuidar, te tienes que apartar, sino al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, te hago el funeral". Una canción que, en cuestión de días, ha dado la vuelta al mundo por su originalidad.