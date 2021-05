Ayuso critica a la izquierda su hipocresía en el Día del Trabajador cuando les da "urticaria"

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este sábado la "hipocresía" de la izquierda que se ha plasmado en la manifestación del Primero de Mayo, cuando el Día del Trabajo es el "que más urticaria les puede dar". En el último mitin en el Monte del Pilar de Majadahonda, en el que también ha participado el líder del PP, Pablo Casado, ha señalado que el Gobierno ha decidido este Primero de Mayo "trabajar" con la presencia de siete ministros en la manifestación para dar "lecciones de trabajo".

La mandataria ha afeado al Gobierno que no haya impulsado una Ley de Pandemias para afrontar la crisis sanitaria después del estado de alarma, mientras se ha dedicado a legislar sobre cuestiones que "nadie había pedido", como la Ley Celáa. "Hemos visto hasta volar a Franco en helicóptero", ha espetado Ayuso. "No se puede ser más hipócrita. El Gobierno no trabaja en toda la mañana y lo único que hace por la tarde es pasarlo a limpio", ha añadido.

Mensajes para ministros y otros políticos

"¿Veremos en la pancarta a ese ministro, el otro Garzón, que dice que el turismo es un sector de bajo valor añadido en nuestro país? (...) ¿Tendremos a la ministra de Trabajo escrachándose a sí misma?", ha declarado. También ha expresado que ve a Íñigo Errejón "preocupada" porque "si dice que hay que trabajar 4 días a la semana desde el jueves qué ha estado haciendo", por lo que habrá hecho "un sobreesfuerzo" para acudir a la manifestación.

Del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho que es "curioso" que incluya a manteros en sus listas "para después decir que ayuda al comercio tradicional" y "a un condenado por cada delito tipificado en el Código Penal". A su juicio, Iglesias "huirá" una vez pasen las elecciones del 4 de mayo porque "hay pleno todos los jueves y tiene que ir una vez por semana a trabajar", y ha preguntado a los asistentes "si alguien le ha visto hacer algo este año y medio en el ámbito de los asuntos sociales".

Las palabras de Casado hacia Sánchez: "Es el peor enemigo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha considerado en el mismo acto que Pedro Sánchez "es el mayor enemigo" del empleo y de los trabajadores en España y ha subrayado las palabras de Ayuso: "No sé qué pintan hoy ministros manifestándose en las calles cuando son los que han generado esta caída del mercado laboral".

Según Casado "no es verdad" que sea por la pandemia que España haya destruido 10 veces más empleo que la media europea en la primera oleada o tres veces más todo este año, ni que sea el que peor se va a recuperar, sino que "es cuestión de la mala gestión" del Gobierno socialista, al que ya no le queda "propaganda, anuncio ni subvención que pueda tapar su incompetencia".