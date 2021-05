Lopetegui: "Hemos tenido demasiada mala suerte en la toma de decisiones"

El Sevilla se dejó tres puntos vitales en la lucha por la liga tras el partido contra el Athletic Club. El entrenador hispalense, Julen Lopetegui, fue muy contundente sobre el arbitraje al finalizar el encuentro: "Hemos tenido demasiada mala suerte en la toma de decisiones".

"Desde mi punto de vista, podía haber pintado perfectamente penalti. Tampoco hemos tenido suerte en esa toma de decisiones. Realmente el Sevilla está aquí porque ha hecho una gran temporada", explicó tras el partido.

Un gol de Iñaki Williams en el 90' dio los tres puntos a los de Marcelino, que se quedan novenos y desenganchan al Sevilla en la lucha por la liga. "Hemos tenido mala suerte en la toma de decisiones: muy mala suerte, demasiada mala suerte. Entre las que hemos fallado y la mala suerte de la toma de decisiones, pues lógicamente al final no hemos conseguido ganar", añadió.

"No sé cómo estaba el vestuario, supongo que indignado porque ellos tienen claro que la jugada es clara y franca. Triste. Lo que dependía de nosotros era intentar marcar las ocasiones", reiteró.

Las palabras del entrenador a Gil Marín, árbitro del encuentro, le costó la amarilla y al acumular cinco se perderá el partido contra el Real Madrid. "El tema del penalti, lo he visto yo desde mi punto de vista, es absolutamente claro. Pero no lo han pitado. Luego han sacado la quinta amarilla por darle la mano al árbitro también, sin hablar absolutamente nada. Sinceramente, tampoco me la merecía", explicó.

"Tampoco quiero reiterar mucho porque como me equivoque en una coma o un acento, pues seguramente me pueden sancionar, entonces prefiero morderme la lengua", concluyó