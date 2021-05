"Los de la junta electoral son unos cachondos": Fran Perea protagoniza una de las anécdotas de las elecciones

Según recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), cualquier madrileño o madrileña mayor de edad y menor de 70 años que sepa leer y escribir puede participar en la mesa electoral de las elecciones autonómicas de Madrid. Una premisa que, por lo tanto, involucra a todas aquellas personas que estén empadronadas en la capital. Y es que, ya seas anónimo o famoso, si te llaman a participar en la mesa deberás acudir salvo por causa justificada.

Es lo que le ha pasado al actor Fran Perea, quien explicaba hace unos días en una entrevista para A vivir Madrid que le había tocado participar en la mesa como presidente de la misma. Después de que Macarena Berlín le preguntara si iba a votar este martes, el artista le explicaba que no solo iba a votar sino que se iba a pasar toda la jornada electoral en un colegio: "Me toca en mesa. Cómo se les ocurre llamarme a mí si sumo los votos mal".

"Mira que poner al de 1+1 son 7 a contar votos..."

Después de recibir la carta certificada en la que le anunciaban que había sido escogido para formar parte de una mesa electoral, el actor reconoce que se quedó completamente bloqueado. Sin embargo, y después de leer la convocatoria varias veces, Perea asumía que le había tocado mesa y que, por lo tanto, tendría que pasarse todo el día dentro del colegio electoral. Varios días más tarde, y tal y como estipula la ley, el actor nacido en Málaga ha acudido al colegio para participar en las elecciones.

Suerte, #Madrid!



Los de la junta electoral son un@s cachond@s: poner al de 1+1 son 7 a contar votos.... pic.twitter.com/1RNzFXxbwO — Fran Perea 🇪🇸 (@frnperea) May 4, 2021

Concretamente en el cargo de presidente de la mesa. Así lo ha dado a conocer a través de las redes sociales, donde ha compartido la imagen que le acredita como presidente de su mesa electoral. Una fotografía acompañada de un texto en la que explicaba que no entendía que la junta confiara en él para una labor de estas características: "Los de la junta electoral son un@s cachond@s: poner al de 1+1 son 7 a contar votos...".

Marcelo podrá viajar finalmente a Londres

Entre las personalidades llamadas a participar en la mesa presidencial de las elecciones autonómicas de Madrid también destaca el futbolista del Real Madrid Marcelo. Tras los intentos fallidos tanto del jugador como del club para quedar liberado por el desplazamiento a Londres que realiza este martes para enfrentarse al Chelsea en las semifinales de la Champions League, el defensa brasileño se ha personado a primera hora de la mañana en el Liceo Europeo de La Moraleja.

Según ha informado La Sexta citando a fuentes del Partido Popular, Marcelo asistió como vocal suplente en la mesa asignada y saltó la sorpresa porque el titular no se presentó. El jugador, ante este suceso, no podía abandonar el colegio. No obstante, otras de las suplentes del vocal se ofreció como voluntaria para relegarle en su puesto. Gracias a ello, Marcelo ha podido acompañar al equipo y estará listo para la gran cita de este martes. El que no se va a librar es Chicote, quien ha compartido una fotografía en redes sociales explicando que también será mesa en su colegio electoral.