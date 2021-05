Medidas que el Gobierno quiere aplicar tras el estado de alarma: del escudo social al control de los pasajeros

No habrá prórroga de la alarma a partir del 9 de mayo, pero sí de algunas medidas que están vinculadas a su vigencia. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un amplio decreto que afecta a distintos ámbitos, la gran mayoría de carácter social, que van a ser prorrogadas tres meses más hasta el 9 de agosto. El texto incorpora además novedades en el ámbito sanitario previstas por el Ejecutivo para controlar a los pasajeros internacionales, en plena estrategia de relanzamiento del turismo en España.

Según confirman a la Cadena SER fuentes del Gobierno, el decreto al que darán luz verde los ministros este martes suspende tres meses más los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia en el Congreso. Éste ha sido un asunto del que ha hecho bandera Unidas Podemos, que ha solicitado de forma reiterada que la paralización de los desahucios no esté sujeta a la situación de excepcionalidad de la alarma. El PSOE no está de acuerdo con que no haya limitación temporal pero, por lo pronto, el Ejecutivo va a prolongar la vigencia hasta el 9 de agosto, junto con la garantía de suministro de agua y energía y el bono social de la electricidad.

Se extiende además la cobertura reforzada a las mujeres víctimas de la violencia de género. La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 llevó al Gobierno además articular medidas para garantizar su protección dado que, en aquel momento, quedaron confinadas en sus domicilios, sin poder separarse de sus agresores o potenciales agresores. La limitación de la movilidad ya no es la de entonces, pero el Ejecutivo entiende que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales obligan mantener también hasta el 8 de agosto la consideración como "esencial" de servicios que se prestan a las víctimas, eliminando obstáculos que puedan complicar el acceso a los medios habituales de asistencia.

En el ámbito sanitario, el Gobierno quiere que el sistema pueda seguir contando con profesionales que estaban ya jubilados pero que han estado prestando servicios durante la pandemia. Para facilitar que sigan en activo, el decreto da vía libre a la extensión de la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID.

Y, a través del mismo decreto, el Ejecutivo va a mantener una decisión que no ha estado exenta de polémica, la suspensión de las juntas de propietarios, que se extiende hasta el 31 de diciembre. Aprovechan, además, según fuentes gubernamentales, para "aclarar" los procedimientos para impugnar medidas adoptadas por las administraciones.

Ha sido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha coordinado la elaboración de este decreto que, según distintas fuentes del Ejecutivo, no incluye ninguna cobertura legal a restricciones que ahora están vinculadas al estado de alarma. Entienden en el Ejecutivo que la afectación a derechos fundamentales no puede hacerse a través de un Real Decreto Ley y que existe cobertura jurídica suficiente con las leyes que están ya en vigor.