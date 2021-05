Cuidado con este peligroso mensaje relacionado con Telefónica: es un timo para robarte la tarjeta de crédito

La firma de ciberseguridad ESET ha alertado, a través de su página web, sobre una nueva estafa mediante la que un grupo de ciberdelincuentes pretende hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Para ello, y como viene siendo habitual, los estafadores recurren al phishing. Una técnica, cada vez más frecuente en este tipo de ciberataques, mediante el que los ciberdelincuentes pretenden ganarse tu confianza y llevarse tus datos sin levantar ningún tipo de sospecha.

En esta ocasión, los responsables del ataque se hacen pasar por Telefónica. Durante estos últimos días, algunos usuarios y usuarias de ESET aseguran haber recibido varios correos electrónicos relacionados con la compañía en el que les alertan de que no ha sido posible procesar su última factura: "No pudimos procesar su última factura. Si cancela, no podrá utilizar su plan hasta que se solución esta facturación". Una técnica que, a pesar de que es muy recurrente, sigue siendo muy eficaz.

Así actúan los estafadores: te pedirán que actualices la información asociada a tu tarjeta de crédito

A continuación, y para poder recuperar tu cuenta, los responsables del ataque te dirán que agregues una nueva forma de pago en su página web: "Para resolver esto, agregue una nueva forma de pago o actualice su información de facturación". No obstante, y si pulsamos sobre el botón que nos permite actualizar nuestra información, seremos a una página web que no tiene nada que ver con la de Telefónica. A pesar de que se parezcan, estéticamente hablando, no están relacionadas.

Este es el mensaje que podría haberte llegado al correo electrónico. / ESET

En esta web, en la que vemos una supuesta página de acceso al servicio 'Mi Movistar', tendremos que añadir nuestro DNI y nuestra clave de acceso a la plataforma. Una vez hecho esto, seremos redirigidos a una segunda pantalla desde la que nos pedirán que actualicemos la información de nuestra tarjeta. Entre otras cosas, los responsables del ataque nos pedirán que insertemos el número de tarjeta, la fecha de caducidad de la misma y el código de seguridad. Una gestión que, según explican los estafadores, tiene un coste de 34 euros.

Tratarán de hacerse con tu tarjeta de crédito. / ESET

Consejos para no caer en la trampa

Sin embargo, no es más que una estrategia para hacerse con tus datos. En caso de que sigamos sus indicaciones, los responsables del ataque nos explicarán que nos van a enviar un SMS a nuestro teléfono móvil que nunca llegará. Ellos ya se habrán hecho con nuestros datos y, por consiguiente, ya no necesitan más sobre ti. En caso de que hayas llegado a este punto, te recomendamos que contactes rápidamente con tu entidad bancaria para que cancelen tu tarjeta de crédito.

Para evitar este tipo de ataques, Entelgy Innotec nos ofrecen algunos consejos. Desde comprobar que la dirección del remitente del correo es la correcta, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores. Por otro lado, la compañía recomienda no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos ni descargar aplicaciones de origen dudoso. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. De esta manera podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.