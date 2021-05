"España nos da muy buen material": las faltadas de Jorge Ponce a cada una de las provincias españolas

El círculo se cierra. Hace ya varios meses, concretamente el pasado mes de enero, Jorge Ponce comparaba la provincia de Ciudad Real con el fondo verde sobre el que estaba llevando a cabo su sección. "Esto es todo verde. Verde por aquí, verde por allá. Esto es Ciudad Real". Todo ello porque, bajo su punto de vista, no pasaba nada relevante en la provincia manchega a lo largo del año: "¿Se está mal? No. ¿Se está bien? Tampoco. Se está. En Ciudad Real se está. El verbo to be".

[HILO] Si no puedes meterte con una provincia, mejor meterse con todas. pic.twitter.com/4IdpZr65zb — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 27, 2021

Una burla que no sentó bien a algunos de los habitantes de la región, quienes cargaron contra el humorista por meterse con Ciudad Real. Por esa misma razón, y dado que no se había metido con el resto de provincias, Jorge Ponce se comprometía en La Resistencia a meterse con cada una de las provincias españolas a lo largo de la temporada: "De vez en cuando me meto con algún lugar y a la gente le duele. Entonces he pensado que ya está bien de meterme con un lugar. Ahora voy a faltar a todos. Tengo aquí el mapa de España y, de aquí a que acabe la temporada, voy a empezar a meterme con cada provincia".

Desde las faltadas a Madrid hasta las de provincias como Palencia

A partir de entonces, el cómico se ha ido metiendo con cada una de las provincias que componen el país. Entre otras cosas, Ponce ha calificado a Tarragona de ser el parking de Port Aventura, ha asegurado que no hay que entrar en Ávila para ver lo más destacable de la ciudad o que a Lugo no ha llegado todavía la revolución industrial. También ha asegurado que Madrid es la provincia en la que se concentra el mayor número de "gilipollas" de toda la Unión Europea, que Cuenca es un lugar idóneo para repostar con el coche o que nadie quiere visitar Palencia.

Varios meses después de su primera faltada, Jorge Ponce ha cerrado su ronda de descalificativos a las diferentes provincias españolas volviendo nuevamente a Ciudad Real: "En todos estos sitios hay gente que, por lo que sea, a lo mejor no le ha hecho tanta gracia como a mí y a lo mejor esa gente puede reaccionar de una manera un poco agresiva". Por esa misma razón, y para poder disfrutar de unas vacaciones tranquilas, el cómico ha asegurado que se ha planteado indultar a Ciudad Real.

Jorge Ponce cierra el círculo y termina con una faltada a Ciudad Real

Después de explicar que Ciudad Real podría ser su Bruselas personal, el humorista malagueño ha asegurado que el único problema de veranear en Ciudad Real es que es Ciudad Real: "Prefiero que me den con una piedra en la nuca por Santander que pasar dos horas en Ciudad Real. Prefiero una cárcel militar en Ceuta que hacer noche en Ciudad Real".

De esta manera, y después de varios meses cargando contra las distintas provincias españolas, Jorge Ponce ha cerrado el círculo con Ciudad Real. Desde que se metiera por primera vez con los habitantes de la ciudad manchega, el humorista ha ido cargando contra cada una de las provincias hasta volver finalmente a la localidad manchega. Una sección que acababa con una ovación por parte del público, quienes le daban las gracias a Jorge Ponce por su labor: "Gracias España, una vez más, Nos da muy buen material.