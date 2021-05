Eva González rompe a llorar en 'El Hormiguero': "Estamos susceptibles a todo y la sociedad está irritada"

El Hormiguero mostró este miércoles por la noche una historia de amor muy bonita, la de Carmen y Xavier, un matrimonio que se casó hace 66 años y que se ha visto reparado, primero por el alzhéimer y, luego, por la pandemia. Cuando la enfermedad empezó a hacer mella en ella, tuvo que ingresar en una residencia y el coronavirus impide que él pueda entrar en el centro a visitarla, pero eso no ha impedido que todos los días la vea, aunque sea a través de una ventana. Él desde la calle y ella desde dentro. Su cara al verle lo dice todo.

Después de ver las imágenes, Eva González, que era la invitada al programa ese día, no pudo evitar las lágrimas: "Le doy la enhorabuena porque es muy bonito tener tan cerca a alguien que se quiere tanto, creo que, en estos tiempos en los que todos lo estamos pasando un poco mal y estamos muy susceptibles a todo, la sociedad está irritada, tienen que pasar cosas bonitas, y hay que mostrarlas en televisión y esto, es muy bonito, así que gracias", decía visiblemente emocionada reconociendo que es "una llorona". Pablo Motos confesó que era la tercera vez que lo veía para acostumbrarse: "Me he tirado un cuarto de hora llorando y todo el equipo también". La nieta de los protagonistas, que aparecía en el vídeo y estaba entre el público del programa, también estaba emocionada.

"Una es Miss, pero no es tonta"

Eva González también contó en el programa que su marido, Cayetano Rivera, está estudiando para piloto pero reconocía que no se fiaba mucho de él todavía. Motos quiso saber si se subirá con él el primer día que vuele solo y la presentadora respondió contundente: "Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, que una es Miss, pero no es tonta... me fio de él, pero un avión es un avión. Que coja práctica, que acumule sus horas de vuelo y ya veremos...".