La UEFA ha tomado la decisión de sancionar a los nueve clubes fundacionales de la Superliga que la abandonaron tras el rechazo público en todo el mundo. Desde el organismo europeo han querido mostrar su buen carácter, aunque sin embargo, han comunicado las dos sanciones a las que serán sometidos los clubes que la han abandonado, dejando en la espera a Barça, Madrid y Juve, sobre los que aún se están estudiando nuevas sanciones. Estos clubes "arrepentidos" pero igualmente sancionados son: Arsenal FC, A.C. Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur FC.

"Como gesto de buena voluntad, y junto con los demás clubes, realizará una donación por un total de 15 millones de euros, que se utilizará en beneficio del fútbol infantil, juvenil y de base en las comunidades locales de Europa, incluido el Reino Unido", dice dicho comunicado. Castigo oficial para los clubes que intentaron separarse y formar una Superliga.

Se realizarán 15 millones de donaciones en beneficio de los niños, los jóvenes y el fútbol base en las comunidades locales de Europa, así como estos clubes sufrirán un 5% de pérdida de ingresos de las competiciones de la UEFA durante una temporada. Y otra de las grandes medidas es la futurible sanción de 100 millones de euros a estos clubes si deciden abandonar nuevamente las competiciones UEFA.

Aleksander Čeferin: "La UEFA no retendrá ninguna de las sanciones económicas"

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, dijo: “Dije en el Congreso de la UEFA hace dos semanas que se necesita una organización fuerte para admitir haber cometido un error, especialmente en estos días de prueba en las redes sociales. Estos clubes han hecho precisamente eso. Al aceptar sus compromisos y su voluntad de reparar la interrupción que causaron, la UEFA quiere dejar atrás este capítulo y avanzar con un espíritu positivo.

"Las medidas anunciadas son importantes, pero la UEFA no retendrá ninguna de las sanciones económicas. Todos se reinvertirán en el fútbol base y juvenil en las comunidades locales de Europa, incluido el Reino Unido. Estos clubes reconocieron sus errores rápidamente y han tomado medidas para demostrar su arrepentimiento y compromiso futuro con el fútbol europeo, afirma, antes de añadir un nuevo 'recado' a Barcelona, Real Madrid y Juventus que todavía no han renunciado a ella: "No se puede decir lo mismo de los clubes que siguen participando en la llamada 'Superliga' y la UEFA se ocupará de esos clubes posteriormente ", asegura dicho comunicado sobre el castigo que desde la UEFA se ha decidido para estos clubes, sin especificar cuál será el que se aplique a los dos equipos españoles que aún queda de la iniciativa frustrada de la Superliga, así como a la Juventus de Turín.