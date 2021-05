"Cada vez me la suda más": Dani Martín habla sobre su enfermedad cutánea y ofrece un consejo a quien la sufre

Hace ya varios años, concretamente en 2018, el cantante Dani Martín explicaba a través de las redes sociales que llevaba años viviendo con una enfermedad cutánea conocida como rosácea: "Este también soy yo a veces, tengo una cosa en la piel llamada rosácea". Concretamente en su cuenta de Instagram, donde compartía una fotografía en la aparecía con la mejilla derecha y la barbilla enrojecidas como consecuencia de la enfermedad: "Me cuesta aceptar que de vez en cuanto mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo".

Aprovechando esta publicación, el artista mandaba un mensaje de apoyo a toda esa gente que, como él, tenía que convivir con esta enfermedad: "Si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar crack, aquí va mi jeto". Una forma de normalizar una enfermedad que, según la Academia Española de Dermatología y Venereología "afecta fundamentalmente a la cara".

"Cada vez me la suda más": Dani Martín habla sobre la rosácea

A partir de entonces, el cantante habla sobre su enfermedad cutánea con normalidad y trata de animar a todos aquellos seguidores y seguidoras que, como él, tienen que lidiar con la rosácea a diario. Hace apenas unas horas, el cantante compartía una serie de historias en Instagram mediante la que explicaba cómo convivía con esta enfermedad en plena promoción de un disco como el que ha presentado recientemente: "Hoy tengo un día repleto de promo y amanezco con el jeto así".

Dani Martín habla sobre su enfermedad en Instagram. / Instagram

A continuación, el artista ha reconocido que cada vez le da menos importancia al hecho de que le salgan granos por el rostro: "Cada vez me la suda más". A pesar de que reconoce que le sigue saliendo acné pese a que sigue cuidando su rostro, el artista asegura que se siente feliz y que la rosácea no le afecta a sus planes diarios: "Voy a boxear una hora. Voy a ir a un programa, luego voy a otro programa y nada, con maquillaje se tapa para no salir en la tele así".

El consejo de Dani Martín a quienes sufren rosácea

Aprovechando la ocasión, el cantante ha vuelto a dirigirse a su legión de seguidores y seguidoras para recordarles que no hay ningún problema en padecer esta enfermedad: "Los que tengáis rosácea, cuando os pregunten decís que tenéis rosácea y le preguntáis qué hora tienen. Le dais un besito y le decís que caminen por el camino correcto".

Por último, Dani Martín ha querido compartir una vez más el acné que sufre en su rostro para demostrar que no pasa nada malo por tener rosácea. De hecho, ha llegado a bromear diciendo que su rostro está hecho un ojete cósmico. A pesar de ello, reconoce que va a seguir luchando contra la enfermedad.