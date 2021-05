Nuevo reto de agudeza visual: ¿Puedes encontrar al pájaro oculto en esta fotografía?

Cada animal cuenta con sus propias armas para defenderse del ataque de potenciales depredadores. Algunos destacan por su velocidad para escapar de cualquier escenario peligroso en cuestión de segundos, otros por su fuerza para mantener el control de cada situación y otros, por su capacidad de pasar desapercibido gracias a su camuflaje. ¿Sabías que a día de hoy se han descubierto hasta cuatro tipos de camuflaje?

Desde la inmovilidad, que consiste en permanecer completamente quieto en un mismo lugar para acabar confundiéndose con el entorno, hasta la coloración. Y es que, por sorprendente que parezca, hay varias familias capaces de adaptar su cuerpo a los tonos del hábitat en el que se encuentra. Por otro lado también podemos encontrar el camuflaje por cripsis del patrón, que llevan a los animales a simular las texturas que le rodean, y la cripsis no visual, que potencia el camuflaje mediante la alteración tanto de olores como de sonidos.

¿Puedes encontrar al animal escondido en la siguiente imagen?

Durante estos últimos meses te hemos hablado sobre la asombrosa habilidad de ciertos animales para pasar completamente desapercibido en su entorno natural. Entre ellos algunos como el leopardo de las nieves, los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. En esta ocasión, la comunidad de Reddit nos invita a dar con un pájaro escondido en una fotografía en la que apenas se distingue un poco de tierra y hierba.

¿Has podido dar con él? Su coloración, y el hecho de que se muestra completamente quieto le permite pasar desapercibido frente al ojo humano. En caso de que no hayas podido dar con el animal te recomendamos que te fijes en el centro de la fotografía. ¿Todavía nada? A continuación te ofrecemos la respuesta. Como ves, el pájaro ha estado todo el rato en el centro de la fotografía. No obstante, la coloración le ha permitido ocultarse bastante bien.

El pájaro estaba en el centro de la imagen. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿dónde está el gato escondido?

En la imagen compartida a través de Reddit podemos ver una habitación en la que destacan varios elementos que nos podrían dar una pista de dónde se encuentra el animal. Desde un primer árbol para gatos de color gris hasta un segundo de color negro o varias camas para los distintos animales. También una serie de juguetes para el gato, unas cuantas baldas completamente vacías y una cama. A pesar de que a simple vista no parezca que haya nada más, en esta imagen también hay un gato.

¿Puedes encontrar al animal escondido? / Reddit

¿Lo has encontrado ya? Si todavía no has dado con el gato te recomendamos que te fijes en los distintos árboles para dar con la solución. Por norma general, los gatos acaban relacionándose con todos los objetos de la casa menos con aquellos que les hemos comprado con ese fin. Sin embargo, en esta ocasión, el gato descansa plácidamente en el árbol para gatos de color negro. A continuación te mostramos el lugar exacto.