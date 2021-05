Condenado a casi 30 años de cárcel por violar y abusar sexualmente de sus tres hijas

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 27 años de cárcel para un pederasta que durante años violó a un de sus hijas y abuso de las otras dos en Madrid aprovechando que su madre no estaba en casa. El alto tribunal censura que los tribunales madrileños no advirtieran a dos de las pequeñas del derecho que tenían a no declarar contra su padre, pero entienden que hay pruebas suficientes para condenarle a pesar de no tener en cuenta sus primeras declaraciones.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, revela que los hechos empezaron en 2015 y siguieron hasta 2018, cuando las tres niñas tenían nueve, once y doce años de edad respectivamente. El acusado aprovechaba que su mujer se iba pronto a trabajar para, una vez a solas en su casa de Madrid con las tres niñas, perpetrar los asaltos sexuales.

La madre ya le había reprochado en alguna ocasión que tocase a las niñas en sus partes íntimas haciéndolo pasar por una broma y se decidió a denunciar cuando dos de ellas le contaron todo lo que estaba sucediendo cuando se iba a trabajar. Todo, según la Justicia, "fue ejecutado desde la facilidad que proporcionaba la convivencia familiar y la posición de predominio emocional inherente a la condición de padre" sobre las tres niñas, que según la sentencia padecieron diversas secuelas psicológicas por lo que hizo su progenitor durante años.

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena que le impuso en primera instancia la Audiencia Provincial de Madrid y que avaló también el Tribunal Superior de la región: 27 años de cárcel en total por un delito de agresión sexual y otros dos de abuso sexual, además de la pérdida de la patria potestad sobre las niñas, una orden de alejamiento y la obligación de indemnizar a las tres con un total de 25.000 euros.

El derecho de dispensa

La sentencia, que ha tenido como ponente a la magistrada Ana Ferrer, avala la condena pero estima parcialmente el recurso del pederasta censurando que en la fase de instrucción al menos dos de las niñas no fueran advertidas de que la Ley les permite no declarar contra un familiar, en este caso su padre. "Cabría pensar que ya en esa fecha, sobre todo la mayor de las dos, gozaba de suficiente madurez para posicionarse respecto a la dispensa que le afectaba", dice el Supremo sobre las niñas que en el momento de declarar ya tenían 13 y 15 años de edad respectivamente.

En este sentido la sala de lo penal anula el valor de sus declaraciones en fase de instrucción, teniendo pruebas suficientes para mantener su condena. "Sus exploraciones en fase de instrucción, pese a haberse practicados con las garantías de contradicción, no pueden ser valoradas, lo que no puede interpretarse como causa para anular el juicio", explica la sentencia.