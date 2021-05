Raúl González entrena como jugaba. Es serio, emana disciplina hacia sus jugadores y luego está pendiente de los problemas que tienen sus jugadores, a los que trata con cariño. Esa es la fórmula que ha utilizado en su primer éxito como entrenador: la clasificación del Real Madrid Castilla para las eliminatorias de ascenso a la Segunda División.

"Raúl es un hombre directo, al que le gusta asesorarse y trabajar con su gente. Le gusta la disciplina, pero luego no es un sargento, sino que se gana a los jugadores con su ejemplo. Es serio y no le gustan las chorradas, pero también es cariñoso con sus futbolistas", explica Javier Herráez, periodista de la SER que lo siguió por todos los campos de España y del mundo cuando era jugador del Real Madrid.

Desde su punto de vista, ya cuando era jugador demostró que no era una persona que se dejara llevar por los coches, los relojes y otros lujos que suelen asociarse a las grandes estrellas. El diario AS informa este lunes que como entrenador del filial del Real Madrid ha impuesto a los suyos que no lleven productos de lujo -mochilas y neceseres, por ejemplo- ni auriculares que impliquen cierta ostentación. "Los rivales se picaban si veían esos aires. La palabra niñato estaba en el aire", relata en as un miembro del staff técnico de la cantera del Madrid.

Herráez insiste en que esos detalles no le gustaban como jugador, cuando también trataba de mostrar siempre el máximo respeto por el contrario. "Jamás lo expulsaron ni insultó a un contrario. Y cuando perdía iba a dar la mano siempre al equipo contrario", recuerda. Este año reprendió a algunos de sus jugadores que se encararon con la grada después de una victoria en Navalcarnero. "Recuerdo un partido entre el Madrid y el Almería en el que el equipo blanco perdió y él se fue a felicitar a su portero, Diego Alves", añade.

El periodista de la SER recalca que Raúl no impone esa seriedad y disciplina, sino que "emana de él" porque, de algún modo, actúa "como un padre" con sus jugadores. "Se involucra si tienen problemas. Está al tanto de todo", señala.

Raúl González es muy concienzudo en su preparación como técnico y no le preocupa cuándo le llegará la oportunidad de entrenar a la primera plantilla del Real Madrid. Su objetivo es seguir evolucionando y la temporada pasada llegó a rechazar una oferta del Schalke 04 para ocupar su banquillo. El conjunto alemán quería al "Señor Raúl", como le llaman allí, donde hizo muy buenas relaciones con el club y con su entorno, como demuestra que llegó a quitar nieve de las calles junto con su familia y sus vecinos.