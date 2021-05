Luka Doncic ha sido uno de los grandes protagonistas de la pasada jornada de la NBA después de un incidente raramente visto en el exjugador del Real Madrid. El esloveno fue partícipe de la victoria de su equipo ante los Cavs por 97-124, sin embargo reanudada la segunda parte se vio obligado a tener que abandonar el campo tras recibir una expulsión por parte del equipo arbitral al golpear con su puño la entrepierna del base rival, Collin Sexton.

La jugada es muy rápida, sin embargo las cámaras grabaron este feo gesto de Luka Doncic en una guerra por ganar la posición. En las imágenes se ve como Sexton, tras perder la posición por el poderío físico del esloveno opta por desequilibrarle con un empujón por la espalda, que le pilla de sorpresa. Luka Doncic, molesto con lo que habia ocurrido prefiere tomarse la venganza por su mano y propina un fuerte golpe en la entrepierna, como se ve en las imágenes. La jugada fue revisada por los árbitros, quienes decidieron expulsarle de la cancha justificada como "un golpe agresivo en el área de la ingle", según el árbitro principal, David Guthrie.

"Sabía que le había pegado, pero no sabía dónde..."

Tras el partido, Luka Doncic quiso aclarar la jugada, que a pesar de ser fea alegó que no era intencionada. Así lo expuso ante los medios el exjugador del Real Madrid: "Sabía que le había pegado, pero no sabía dónde hasta que vi la repetición", declaró Doncic. "No fue nada a propósito. Eso sucede mucho en el juego. Fueron solo dos jugadores luchando por un rebote, supongo", comentó. Para el base de la franquicia de Cleveland, todo se quedó en la pista y no guarda ningún resentimiento: "solo una jugada de baloncesto al final del día", queriendo olvidar el feo gesto que se había vivido en la derrota de su equipo.

Esta es la segunda expulsión de Doncic desde que llegó a la NBA. La primera de ellas se dio el pasado 20 de enero de 2019 cuando por dos faltas técnicas tuvo que abandonar la cancha, la última de ellas por golpear el balón con el pie en un claro gesto de desprecio.