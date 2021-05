El vídeo de una agresión machista a las puertas de un tren termina con una joven cayendo a las vías

En Dublín el otro día. Es estremecedor. Porque sí. No, porque sí, no, que al revés no habría pasado. Quien no vea violencia machista en esto también es parte del problema. Y ahora juzga a la chica que tiene miedo de cruzarse contigo y tus amigos en una calle solitaria de noche. https://t.co/ZdBtgdrLss