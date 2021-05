"El franquismo ha vuelto": Miguel Ríos habla sobre la democracia y carga contra la política actual

El cantante Miguel Ríos ha acudido este domingo a Liarla Pardo para promocionar Un largo tiempo. Un nuevo disco, que ha llegado recientemente al mercado, que evoca a toda una vida dedicada al mundo de la música. Y, como no podía ser de otra manera, ha acabado hablando sobre política. El cantante ha demostrado durante estos últimos años que no tiene ningún problema a la hora de hablar sobre cualquier tema y, por esa misma razón, Cristina Pardo ha aprovechado el momento para que haga un análisis de la sociedad actual.

En primer lugar, y después de recordarle a la audiencia que Miguel Ríos vivió el franquismo en sus carnes, la presentadora le ha preguntado si considera que la democracia está en peligro. A pesar de que opina que a día de hoy no lo está, el cantante ha asegurado que el franquismo ha vuelto representado en Vox y en el PP: "Está más claro que el agua". Dicho esto, Cristina Pardo ha pasado a leerle algunas de las declaraciones que ha ido haciendo a lo largo de su vida porque, bajo su punto de vista, invitan a la reflexión.

"Hay más sectarismo que búsqueda de soluciones a los problemas de los ciudadanos"

A continuación, la presentadora ha recuperado unas declaraciones de Miguel Ríos en las que aseguraba que a día de hoy "hay más sectarismo que búsqueda de soluciones a los problemas de los ciudadanos". También otras como que existe una separación enorme entre quienes mandan y obedecen o que los programas electorales deberían ser un contrato y no una promesa. Una serie de declaraciones que, bajo el punto de vista de Cristina Pardo, reflejan "bastante bien" la época que estamos viviendo.

Después de escuchar estas declaraciones, Miguel Ríos se ha centrado en la referente a los programas electorales: "Dicen que lo van a hacer y luego no lo hacen. Prometen hacerlo con toda la buena intención, pero sin ningún estudio por detrás. Si tuviera mucha buena intención y algún estudio no dirían lo que están diciendo. No dirían que esto ya ha pasado, no dirían que ya se ha desescalado, que esto ya es jauja y que en nueve meses todos estamos vacunados".

"Diga la verdad: sangre, sudor y lágrimas"

El cantante pide a los políticos que digan las cosas tal y como son: "Diga la verdad: sangre, sudor y lágrimas. Esto va a ser muy duro, muy jodido, muy difícil. Tiene que usted estar preparado para esto. No puede poner la zanahoria todo el rato porque no somos burros".

Bajo su punto de vista, los políticos y políticas actuales son personas que se piensan que son más grandes que la vida: "Entonces, claro, todo lo demás le importa una mierda. Y eso es lo que está pasando". Por todo ello, Miguel Ríos pide un cambio de paradigma que cambie el sistema actual: "Si no desaceleramos, si no cambiamos de paradigma, nos vamos a la mierda".