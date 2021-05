El duro mensaje de una víctima de violación que se ha atrevido a contar su historia gracias a la serie 'Alba'.

La visibilidad que se le da a estos duros relatos a los que muchas mujeres tienen que enfrentarse a través de las series y películas se hacen cada vez más importantes, para ayudar a las víctimas de estos sucesos a que denuncien y a que dejen de cargar solas con estas injusticias, de las que no son culpables.

La actriz de la serie 'Alba' de Atresplayer, Elena Rivera, compartía este sábado el relato de una víctima de violación que hasta hoy había cargado con la culpa y tras ver la serie, no solo ha querido agradecer y compartir la visibilidad con la protagonista, sino que se ha animado a romper el silencio y a pedir ayuda a un profesional después de dos años de silencio.

Nunca se lo hubiera contado a nadie si no hubiera visto la serie

"A día de hoy, y después de ver (y seguir viendo) Alba, puedo decirlo claro, cosa que nunca había hecho" le explicaba la joven a la actriz, que le escribía un mensaje a través de su cuenta de Instagram. Y es que la serie de Atresplayer, que se estrenó a finales de marzo, narra la historia de una muchacha que sufre una violación múltiple en las fiestas de su pueblo, y la dura situación a la que debe hacer frente.

La víctima que ha contactado con la protagonista, le explica que ella misma sufrió una agresión similar en el 2019, y que hasta hora "Jamás se lo había contado a nadie, no me sentí capaz y cargué con aquella noche yo sola", hasta que después de ver los primeros capítulos de la serie, se atrevió a pedir una cita con su psicóloga para poder liberarse de esa pesada losa que arrastraba.

Un mensaje que puede servir de ejemplo a otras mujeres

Y aunque confiesa que todavía no es fácil contarlo y que no lo ha podido compartir con nadie más, "gracias a ti, y gracias Alba, ya he dado un paso muy grande que es contarlo después de 2 años". Un crudo testimonio de una víctima de violación que tal vez, si nunca hubiera visto esta serie, no se habría atrevido a romper su silencio y ponerse en tratamiento psicológico: "Muchísimas gracias, no sé si lo habría contado algún día".

Es por esto que se hace tan importante la visibilización de estos relatos, para que las víctimas puedan sentirse arropadas y denuncien en lugar de cargar con el silencio, como le ha ocurrido a esta joven. Así lo ha querido transmitir la actriz, que a través de su cuenta de Twitter ha compartido, bajo el anonimato, estos mensajes que había recibido. "La víctima no debería nunca cargar con la culpa. Pedid ayuda y denunciad" ha reivindicado Rivera, para que su relato pueda servir de ejemplo a otras mujeres.