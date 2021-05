De ver a Chayanne en concierto a vacunarse contra la COVID: el engaño viral de un hijo a su madre

Hace ya varios meses, concretamente en pasado 24 de diciembre, una enfermera mexicana se convertía en la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 de América Latina. Concretamente María Irene Ramírez, quien aceptaba la inmunización como "el mejor regalo de 2020". Desde entonces, el ritmo de vacunación ha ido avanzando paulatinamente con el objetivo de vacunar a los 117 millones de habitantes cuanto antes y alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño.

A pesar de que gran parte de la sociedad opina que la inmunización contra la COVID-19 es un auténtico regalo, tal y como explicaba la enfermera mexicana, todavía hay quienes son reacias a ponerse la vacuna. Entre ellas quienes dudan de su eficacia contra la enfermedad e incluso quienes reconocen tener miedo de ponérsela tras los efectos adversos que ha producido en un grupo reducido de la sociedad.

"Mi mamá es la fanática número uno de Chayanne"

Es el caso de Nelly, la madre de Jesús Medina, quien le ha repetido una y otra vez a su hijo que no se iba a vacunar contra el nuevo brote de coronavirus. Sin embargo, el joven mexicano urdió un plan que ha compartido posteriormente a través de sus redes sociales para que finalmente haya acabado inmunizada contra la enfermedad. Un plan que comenzaba con una invitación para ver a Chayanne en la ciudad mexicana de Monterrey.

Para que el plan saliera como estaba previsto, Jesús contó con la ayuda de su hermana Teresa, quien se encargó de alimentar el engaño y de inmortalizarlo a través de la cámara de su teléfono móvil. Después de que Jesús le explicara a su madre que le iba a llevar al concierto de Chayanne, uno de sus artistas favoritos de siempre. Así lo ha dado a conocer en declaraciones al diario El Universal, donde explica el fanatismo de su madre por el artista puertorriqueño: "Mi mamá es la fanática número uno de Chayanne. Siempre que decimos que es nuestro papá se ríe y todo. Siempre que viene a la ciudad ella va a los conciertos".

Nelly acabó poniéndose la vacuna contra la COVID-19

Cuando la madre y sus dos hijos se dirigían al concierto de Chayanne, Jesús le explicó a su madre que el artista puertorriqueño no estaba en la ciudad y que se habían subido al vehículo para dirigirse a un centro de vacunación contra la COVID-19. Antes de subirse al coche, Jesús y Teresa ya habían registrado a su madre en la página del Gobierno, donde le habían dado una fecha y un lugar determinado para llevar a cabo la vacunación.

Tras escuchar que realmente iba a vacunarse contra la COVID-19, Nelly se enfadó con su hijo y le reiteró en varias ocasiones que no quería vacunarse. Sin embargo, y tras llegar al centro de vacunación, la mujer se acabó inmunizándose contra la enfermedad. No sin antes santiguarse, pues reconocía que le daba mucho miedo por los posibles efectos adversos. Sin embargo, la protagonista de la historia no tuvo ningún problema derivado de la vacunación.