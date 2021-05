La Iglesia alemana desafía al Vaticano y lidera un movimiento para bendecir matrimonios entre homosexuales.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en la Iglesia Católica. Más de 100 iglesias alemanas han iniciado el movimiento '#Liebegewinnt' (El amor gana) y desde este pasado fin de semana están bendiciendo a parejas del mismo sexo en lo que ha supuesto todo un desafío contra el Vaticano, y con la intención de promover la aceptación, dentro de la religión, de personas homosexuales.

Esta iniciativa se ha desatado después de que la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano se negara el pasado mes de marzo a través de un "Responsum ad dubium", es decir, una duda a una pregunta: "¿Dispone la Iglesia del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo?". La cuestión surgió en la parte más liberal del catolicismo, tras unas declaraciones del propio Papa Francisco en un documental, y que se interpretaron como una posibilidad.

El Vaticano en contra de bendecir uniones entre parejas del mismo sexo

Pero la Congregación para la Doctrina de la Fe argumentaba en su respuesta que, si se bendecían, podían compararse con los matrimonios que se ofician entre hombre y mujer. Y además añadían: "no es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo".

Es por esto por lo que en Alemania no solo se han mostrado en desacuerdo con el dogma, sino que también han comenzado esta reivindicativa iniciativa que se postula como pionera en cuanto a desafíos contra el Vaticano en cuestiones LGTBI+. Los párrocos Burkhard Hose y Mönkebüscher son quienes más duros se han mostrado desde la llegada de la carta y están liderando este movimiento, animando a todas las parejas homosexuales a acudir a recibir la bendición.

Las iglesias alemanas se unen para bendecir y reivindicar el amor entre homosexuales

Así, más de un centenar de iglesias se han vestido con las banderas LGTBI+ y están llevando a cabo estos actos de bendición en varias localidades del país, en lo que ha supuesto todo un movimiento nacional a favor de la causa, y que continuará durante los próximos días. Los actos convocados se han movido a través de las redes sociales y hasta han creado una página en internet para encontrar la iglesias más cercanas donde poder recibir este reconocimiento.

«No podemos hacer otra cosa que bendecir. Si en la actualidad bendecimos a las parejas del mismo sexo, entonces también reconocemos su relación. Es un paso de reconocimiento de la realidad de la vida, de la diversidad, también en la creación y la forma en que las personas de diferentes orientaciones sexuales viven sus relaciones. Y esto simplemente contrasta todavía con lo que oficialmente se encuentra en el catecismo», explicaba Hose en unas declaraciones al medio digital DW.

Una forma de modernizar la Iglesia y acercarla a la actualidad

También el sacerdote Christian Olding declaró a Reuters que "si decimos que Dios es amor, no puedo decirle a las personas que abrazan la lealtad, la unidad y la responsabilidad entre sí que el suyo no es el amor, que es un amor de quinta o sexta clase". Para Olding el catolicismo está perdiendo a sus fieles más jóvenes por este tipo de cuestiones y a toda la comunidad homosexual.

No solo ellos se han postulado en contra, también el obispo Helmut Dieser, en representación de la Conferencia Episcopal Alemana, y a Birgit Mock, por el Comité Central de los Católicos Alemanes, apoyaron la iniciativa tras una recogida de firmas que iniciaron tras conocer la postura del Vaticano. Es más, ambos forman parte del Camino Sinodal, una iniciativa de la iglesia católica alemana que se encuentra en la vanguardia por su intención de modernizar la religión, acercándola a los homosexuales y cuestionando la moral sexual tras los casos de pederastia.

Quienes no forman parte del movimiento están a favor de la causa

Sin embargo, el propio presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, que criticó con firmeza la posición del Vaticano en su día, ha preferido desvincularse del movimiento por considerar que no es un camino útil, y ha destacado que "no son adecuados como instrumento para manifestaciones políticas eclesiásticas o acciones de protesta" como ha informado el medio alemán FAZ. Pero no significa que esté en contra, ya que se ha mostrado a favor de la causa y ha sugerido reformas integrales.

Aunque muchos de los párrocos alemanes no hayan apoyado la iniciativa no se han mostrado tampoco demasiado críticos con ellas, como el obispo Helmunt Dieser, que según informan medios católicos alemanes, ha opinado que "los sacerdotes están vinculados por su conciencia" a la hora de ejercer estos actos.