Los toros vuelven a RTVE gracias a los votos del PP y Vox y la abstención del PSOE

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades ha aprobado este lunes una incitativa del PP por la que se insta a RTVE a dar espacio a la tauromaquia en su programación y ha rechazado otra propuesta de Vox para que vuelvan de forma urgente los ingresos por publicidad.

Así, la proposición no de ley del PP, que apuesta por volver a retransmitir en directo los festejos taurinos en TVE, documentales de leyendas del toreo y reportajes divulgativos sobre la tauromaquia, ha recibido el apoyo de los parlamentarios del PP y Vox, mientras que Unidas Podemos, ERC y Más País han votado en contra y el PSOE se ha abstenido, dando luz verde a la aprobación del texto.

PP quiere devolver a los toros su espacio en la programación



En su intervención, el portavoz 'popular', Andrés Lorite, ha hecho hincapié en que la tauromaquia es "arte" y "cultura", pero también "se convierte en un motor de desarrollo económico y de generación de miles de empleos". "Sin duda, el mundo del toro tiene un gran valor medioambiental, social, económico y cultural en nuestra sociedad", ha insistido.

"El toro, ahora mismo, carece de una programación en gran medida por las decisiones que han tomado algunos políticos territorialmente, que han cercenado la libertad, que han cercenado la posibilidad de que el mundo de toro desarrolle no solo su economía, su cultura y su arte", ha manifestado Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox.

Más País y Unidas Podemos en contra

La diputada de Más País Inés Sabanés ha defendido que "las actividades que significan dolor y sufrimiento para el animal no pueden ser promocionadas por una televisión pública", mientras que el senador de ERC Bernat Picornell ha afirmado que "matar a un animal no es para nada cultura" y que "torturar no es cultura", por lo que ha puesto de manifiesto su rechazo a la propuesta.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha mostrado su descontento con la normativa en su cuenta de Twitter, con un mensaje cargado de ironía: "Ya que volvemos al siglo pasado, ¿las van a emitir en blanco y negro?".

Ya que volvemos al siglo pasado, ¿las van a emitir en blanco y negro? https://t.co/vUAyzxlETM — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 10, 2021

En la misma línea se ha expresado la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón, quien ha argumentado que los datos del Ministerio de Cultura apuntan que "los clubes de lectura tienen más participación que la tauromaquia" y que "muchas cosas minoritarias pueden tener una mayor representación" dentro de la programación.

El PSOE se abstiene

Desde el PSOE, el parlamentario Jesús Martín ha dicho que, "en aras a la independencia de Radio Televisión Española y el libre criterio de quienes hoy tienen encomendada su gestión", su grupo está "en la cultura de no prohibir, no fomentar", por lo que ha anunciado su abstención.

Por otro lado, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de RTVE ha rechazado, con 30 votos en contra y los tres a favor de Vox, la proposición del partido de Santiago Abascal en la que instaba al Gobierno a derogar la Ley de Financiación de RTVE para devolver "urgentemente" la publicidad como vía de financiación.

Rechazo a volver a la financiación por publicidad



Según ha expuesto el portavoz de Vox, Manuel Mariscal, "hay tres argumentos principales para defender esta iniciativa": "En primer lugar, por la situación que atraviesan los españoles en estos momentos de crisis económica; porque la eliminación de la publicidad de TVE en el año 2009 se debió a cuestiones políticas y no a criterios de buena gestión y porque TVE necesita nuevas vías de financiación para realizar su actividad y, sobre todo, para pagar sus 50 millones de euros de deuda, una deuda que deja como herencia Rosa María Mateo".

En el turno de portavoces, la diputada de Más País, Inés Sabanés, ha justificado su rechazo al no considerar "apropiado ni por el fondo ni toda forma esta proposición", ya que ha defendido dar "tiempo" al nuevo Consejo de Administración para que tome las medidas que considere oportunas.

El modelo actual no ha tenido los resultados esperados

Seguidamente, Picornell ha defendido la necesidad de "poner encima la mesa todas las posibilidades de financiación que vayan a favor de que RTVE sea sostenible desde todos los puntos de vista" y ha afirmado que eliminar la publicidad "no fue una buena decisión o por lo menos no ha tenido los resultados esperados".

Desde Unidas Podemos, Sofía Fernández ha puesto de relieve que el modelo de financiación de RTVE debe incluirse en el mandato-marco y ha recordado que para ello se ha creado una subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación.

Asimismo, el 'popular' Rodrigo Mediavilla considera que la Ley de Financiación ha sido un "desastre". No obstante, ve "precipitada" la conclusión de la iniciativa de una vuelta urgente de la publicidad y cree necesario "otro análisis, otra reflexión".

El PSOE dispuesto a buscar otra vía de financiación

El diputado del PSOE Pedro Casares ha declarado que "la pérdida de ingresos por publicidad era ya una evidencia en el año 2009, cuando el Gobierno y los grupos parlamentarios tomaron aquella decisión por amplia mayoría de las Cortes Generales y cuando se decidió apostar por un modelo de televisión pública más sostenible, eficaz e independiente".

"Podemos analizar si este sistema de financiación está funcionando o hay que revisarlo", ha reconocido Casares, para después añadir que se puede hablar de ello "sin prisas y desde luego sin urgencias", dando margen al nuevo Consejo de Administración y al nuevo presidente, así como en la subcomisión recientemente creada para la elaboración del nuevo mandato-marco.