"Hemos hecho mucho y lo mejor está por llegar": Yolanda Díaz defiende a ultranza el Gobierno de coalición

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha centrado, sobre todo, en las medidas posteriores a la caída del estado de alarma y también en la llamada ley rider, pero aprovechando la presencia conjunta de sendas vicepresidentas de PSOE y de Unidas Podemos, el periodista de El País Carlos E. Cué ha preguntado sobre el estado de la coalición, tras la salida de Pablo Iglesias, y también sobre los futuros hitos del Gobierno en lo que queda de legislatura.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también está llamada a ser la próxima candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, ha respondido que las dos palabras que mejor definen el estado de la coalición son "unidad y entusiasmo", aun sabiendo que "estamos empezando a superar una de las mayores crisis de salud del mundo".

Díaz ha asegurado que el Gobierno ya ha hecho "muchas cosas", pero ha añadido que lo mejor está por venir y ha criticado a "a los que han tildado de ilegítimo al Gobierno desde el minuto menos 1".

"Hemos tenido una oposición que no solo no ha aportado una idea para solucionar esta crisis sino que ha aportado lo peor de sí misma", ha asegurado la vicepresidenta tercera. "Si hubiese sido por la oposición, no hubiésemos tenido los ERTE ni ninguna mejora para la vida de la gente".

Díaz ha destacado como futuros hitos que la ministra Carmen Calvo "va a culminar una reforma sobre memoria democrática", que la ministra Isabel Celaá "va a conformar una ley de modificación de Formación Profesional en España", y también que el ministerio que ella lidera impulsará medidas de apoyo al colectivo de las kellys (camareras de piso).

La portavoz del Gobierno, por su parte, ha asegurado que "la adversidad, cuando se afronta unida, une mucho", y ha añadido que "este Gobierno no se podía imaginar que iba a afrontar una pandemia y la mayor caída del PIB de la serie histórica". Según María Jesús Montero, "ahora que volvemos a una cierta normalidad, estamos mucho más unidos".